Si algo no tienen nada que envidiar los canarios son las playas. Las zonas costeras de las Islas se pueden comparar con las mejores del mundo en todos los sentidos. Sin embargo, Tripadvisor no ha incluido ninguna de ellas en su ranking anual recogido en el Travelers' Choice.

Como cada año, Tripadvisor ha publicado sus recomendaciones sobre los mejores sitios para visitar del planeta y la categoría de playas han realizado una recopilación de lo más variopinta.

En el top 10 viajamos desde Hawai hasta Islandia para llegar a la favorita Brasil. Es en ella donde se encuentra la mejor playa del mundo en este 2023 según la propia web de reseñas turísticas.

Hablamos de la Baia do Sancho, situada en el archipiélago Fernando de Noronha. Los usuarios alucinan con esta maravilla de la naturaleza. "Es el lugar ideal para los amantes del trekking, el buceo, la naturaleza, por lejos es la mejor playa del brasil y diria del mundo", afirma uno.

No cualquiera puede bañarse en esta playa, o eso aseguran algunos. "En el lugar se pueden ver crias de tiburones nadando a orillas de la playa, lo cual hace que no todos quieran bañarse. Si esto no es problema para ti, puedes fácilmente convivir con ellos, son curiosos, no se te acercan". Una experiencia curiosa.

Las playas españolas

La primera playa española que aparece en el ranking es La Concha, de San Sebastián, que ha sido colocada en el puesto número 15. Dos puestos más abajo en la lista vemos a Playa de Muro, situada en Mallorca. Estas son las dos únicas representantes españolas que aparecen entre las recomendaciones del Travelers' Choice de Tripadvisor, que consta de 25 playas.

Ninguna playa canaria aparece en la lista, aunque en la propia web de Tripadvisor podemos ver que muchas de las zonas costeras de Canarias están muy bien valoradas. La que cuenta con mejor calificación en la web es la Playa de Maspalomas, seguida de Las Canteras y la Playa de Cofete (Fuerteventura).