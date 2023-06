Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con el descanso regresa el disfrute de largos días de playa hasta ver los hipnotizantes atardeceres en Canarias, entre ellos los de Lanzarote. Sin embargo, no hace falta esperar al relax del verano para despedir cada día con una de las mejores puestas de sol en la playa que no se irán de nuestra retina.

En Lanzarote, una isla con escasa altitud, el punto más alto es Las Peñas del Chache cuya altura no llega a los 680 metros, es fácil ver el atardecer desde distintas localizaciones junto al mar. Algunas de las playas son lugares ideales para ver el mejor atardecer de tu vida en distintas épocas del año.

¿Por qué nos gusta tanto el ocaso? ¿Qué tiene ese fugaz momento que tanto nos hechiza? Atardeceres en rojos, naranjas, dorados, violetas... No hay uno igual a otro. Cada uno es único y no hay una sola playa que sea el mejor lugar para ver el atardecer en Lanzarote. Las opciones son variadas. Cada persona tiene su favorito. No importante cuántas veces veas la puesta de sol desde el mismo sitio porque hay tantas como días tiene el año.

¿Sabes que es lo bueno? Que cada atardecer trae un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para contemplar desde una playa o una montaña cómo el día se despide hasta el siguiente.

El reconocido astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina (gustavomedinaphoto.com) retrata en sus timelapses e hipnotizadoras y bellas fotografías la isla, entre ellos los amaneceres y atardeceres. Su trabajo no deja indiferente a nadie.

¿Cuá es la mejor playa para ver el atardecer en Lanzarote?

Cada persona tiene su lugar favorito. A continuación te presentamos algunas de las mejores opciones para que no te pierdas el atardecer, tanto si vives como si estás de vacaciones en Lanzarote. Seguro que descubres alguno nuevo. ¡Disfrútalos!

Playa de Famara

Uno de los momentos más esperados del día en Lanzarote es la emoción de despierta ver el efecto espejo que deja la bajamar en la extensa playa de Famara, en el municipio de Teguise, con los colores del atardecer reflejados en la arena mojada con el impresionante Risco de testigo y el Archipiélago Chinijo al fondo.

Famara, la playa de los inolvidables veranos de niño de César Manrique, el paraíso del surf y kitesurf, uno de los lugares para pasar el día en familia, relajarse tras un largo día de trabajo en los kilómetros de arena de una de las playas más conocidas de Lanzarote.

La revista Conde Nast Internacional quedó cautivada por los atardeceres en Famara, el mejor de Canarias para sus lectores y uno de los mejores de España. Razones para ello no faltan.

Charco de San Ginés y playa de El Reducto

El Charco de San Ginés (Arrecife) es el lugar más popular de la capital de Lanzarote. Esta laguna de agua salada y su entorno son la parte más pintoresca de Arrecife. Si ya de por sí es un lugar de visita obligada, sus atardeceres junto a esta zona de la marina de Arrecife también valen la pena, al igual que los de la playa de El Reducto, el principal arenal de la ciudad.

Playa Honda

La playa de Playa Honda está ubicada en un lugar estratégico entre Puerto del Carmen y Arrecife. La localidad está entre dos de los lugares más bulliciosos de Lanzarote y, sin embargo, es un remanso de paz y desconexión del trabajo diario. La playa se extiende durante casi dos kilómetros (Playa Honda y Guacimeta) junto a su interminable paseo marítimo, donde mucha gente practica deportes para respirar aire puro y disfrutar de la inmensidad del mar. Si estás en la playa no te pierdas sus atardeceres con la silueta del aeropuerto y Puerto del Carmen de fondo.

Playa Chica

El núcleo turístico de Lanzarote esconde una de las playas más maravillosas y amadas por los profesionales del buceo. Se trata de la Pila de la Barrilla, también conocida como Playa Chica, galardonada un año más con la Bandera Azul. Es un arenal protegido del viento y muy popular entre las familias y no solo los submarinistas.

De aguas cristalinas, tiene una plataforma arenosa amplia y de suave pendiente que termina en un veril que va de los 15 a los 40 metros de profundidad y cuenta con repisas, cuevas y pequeñas oquedades. El buceador accede cómodamente a pie a este litoral de aguas cristalinas y generalmente calmas, pudiendo elegir entre varias rutas en función del grupo, la experiencia y el itinerario del día.

Sin embargo, los tesoros no solo están bajo el mar. También se pueden ver desde la arena y sus atardeceres son inolvidables. El Varadero de Puerto del Carmen, junto al muelle de La Tiñosa y el sendero que une Puerto del Carmen y Puerto Calero, paralelo a la costa, son otros lugares desde los que se pueden contemplar atardeceres únicos.

Playa de Janubio

La playa de Janubio (municipio de Yaiza), en el suroeste de Lanzarote se encuentra junto a las salinas del mismo nombre, las más extensas de Canarias. Antiguamente tuvieron un peso importante en la economía lanzaroteña como alternativa industrial a la pesca. Están consideradas como uno de los ingenios salineros más importantes a nivel mundial. Hoy continúan produciendo sal, aunque en menor cantidad.

Las salinas de Janubio es un sitio imprescindible en Lanzarote para ver el atardecer, así como la playa de Janubio. El cercano pueblo de El Golfo es otra de las opciones que no te puedes perder.

Playa Blanca

El pueblo de la zona turística de Playa Blanca (Yaiza), con Bandera Azul, cuenta con una playa natural, a diferencia de Dorada y Flamingo, en la misma localidad, que son artificiales. El ambiente es relajado y calmado y al arenal de Playa Blanca suele acudir la población local además de turistas. Con vistas al Puerto de Playa Blanca, que conecta el sur de Lanzarote con la isla de Fuerteventura, está rodeada de una acogedora y tranquila avenida marítima, además de una amplia oferta comercial y de tiendas. Sus aguas transparentes invitan al baño en cualquier época del año. Y no solo a eso, pues desde allí contemplar los atardeceres no tiene precio, como ocurre también con las playas Dorada y Flamingo.

Sin lugar a dudas, quien resida o visite Lanzarote y no haya visto una sola vez la puesta de sol en Papagayo, se pierde una experencia que bien vale la pena. Hay quienes incluso esperan a que caiga el sol para marcharse de la playa.

En el otro extremo de Playa Blanca está Pechiguera con sus dos faros y urbanizaciones en los alrededores. Otra opción para los que no quieren perderse uno de los atardeceres más impresionantes de Lanzarote.