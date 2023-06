Atardeceres en rojos, naranjas, dorados, violetas... No hay uno igual a otro. Cada uno es único. Fuerteventura, conocida como la playa de Canarias, es un paraíso con más de 150 kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesas en las que desparramar la vista y dejarte hipnotizar por unos atardeceres impresionantes que te dejan con la boca abierta.

Puedes despedir cada día del año con una de las mejores puestas de sol en la playa en Fuerteventura que tendrás para siempre en el recuerdo en cualquier época del año.

¿Por qué nos gusta tanto el ocaso? ¿Qué tiene ese fugaz momento que tanto nos hechiza?

Canarias es el lugar de Europa con más horas de luz y en el Archipiélago se disfruta de días largos y soleados, sin prisas ni aglomeraciones. Con esos incentivos, no tienes excusas para no disfrutar desde el amanecer hasta el atardecer en la playa.

¿Dónde ver el mejor atardecer en la playa en Fuerteventura?

En Fuerteventura, de norte a sur y de este a oeste hay posibilidades casi infinitivas de disfrutar de un atardecer inolvidable y diferentes miradas para captarlo. Cada persona tiene su favorito. No importa cuántas veces contemples la puesta de sol desde el mismo sitio porque hay tantas como días tiene el año. Si no llegas a tiempo a dejarte embelesar por la caída de la tarde, no te preocupes. Cada cada atardecer trae un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para contemplar desde una playa o una montaña cómo el día se despide hasta el siguiente.

Te presentamos algunos de los mejores atardeceres en las playas de Fuerteventura

Playa de El Aljibe de la Cueva

La playa de El Aljibe de la Cueva está en El Cotillo (La Oliva), en el noroeste de Fuerteventura. Es un lugar ideal para practicar surf, pero no solo eso. Ofrece uno de los mejores atardeceres españoles, según el suplemento El Viajero, del periódico El País. Una puesta de sol con los mejores ingredientes: el impresionante océano Atlántico, los arrecifes, la arena blanca y las negras rocas ofrecen un cóctel a la hora de la puesta del sol que difícilmente olvidarás.

Playa de Sotavento

Cuando visitas la playa de Sotavento no querrás marcharte. Su infinita arena rubia y sus aguas cristalinas a lo largo de nueve kilómetros de recorrido son todo un espectáculo. La playa es un referente del windsurf y el kitesurf en Jandía, pero no es solo eso. Los enormes charcos que se crean en la bajamar, son el cuadro perfecto en el que se reflejan la luz del día y las distintas tonalidades del atardecer: todo un espectáculo para los sentidos.

Sotavento reúne cinco playas: La Barca, Risco del Paso, Mirador, Malnombre y Los Canarios. Los interminables paseos junto a sus transparentes aguas no necesitan ni esperar a la bajamar.

Playa del Faro del Matorral

Contemplar el atardecer desde la playa de el Faro del Matorral, en Morrojable (suroeste de Fuerteventura), es todo un lujo. Separa las dos playas más visitadas de Fuerteventura, y desde allí las vistas cada día ofrecen una de las puestas de sol más impresionantes de la isla. El límite de la playa del Faro del Matorral es el saladar de Jandía.

Playas y Cuevas de Ajuy

Uno de los lugares para admirar el pasado volcánico es la localidad de Ajuy, donde se extienden largas playas de arena negra. En la localidad encuentran también Las Cuevas de Ajuy, un estupendo reflejo del pasado geológico de Fuerteventura.

Cuando se pone el sol, en este misterioso rincón, rodeado por las dunas fósiles de miles de años, se disfruta de una de las mejores puestas de sol de Fuerteventura.