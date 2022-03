María Teresa Campos ha dejado a toda España y a Anne Igartiburu con el corazón en un puño tras compartir con la audiencia una desgarradora petición para poder poner fin a su etapa profesional como se merece.

La veterana presentadora, que desde casi un año permanece alejada de la televisión, se ha sentado en el nuevo programa que conduce Igartiburu en Telemadrid, 10 momentos, para conceder la que sin duda ha sido la entrevista más emotiva y dolorosa de su vida.

A través de 10 vídeos que se remontan a esos momentos que han marcado la vida de la comunicadora malagueña, María Teresa hizo un repaso a todo lo que ha hecho en su amplísima trayectoria profesional así como también ha compartido con el público cómo se encuentra y qué le gustaría hacer de ahora en adelante.

Durante su intensa y transparente charla con Anne Igartiburu, una de las grandes reinas de la televisión en España le hizo una confesión a la comunicadora vizcaína que la dejó completamente rota de dolor por la apabullante sinceridad de la malagueña.

"No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño"

Mientras iba comentando con Anne diversas anécdotas de su vida, María Teresa Campos lanzó una petición desesperada al aire para poder cumplir con un deseo que tiene desde que salió de la televisión. "Necesito trabajar, aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño", dijo la malagueña con lágrimas en los ojos.

"No soy más ni menos que nadie, soy una persona que he trabajado mucho. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí", señalómuy apenada la presentadora emocionando a Anne.