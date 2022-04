Marta Riesco no puede más y ha lanzado una durísima acusación a Sálvame que podría ponr en serios problemas al programa.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha cruzado esa fina línea entre periodista y personaje de la que siempre renegó y su portada con su actual pareja, Antonio David Flores, la ha colocado en el centro del disparadero mediático.

Desde que saliera a la luz pública su idilio con el ex gaurdia civil, la periodista ha sabido aprovechar (y rentabilizar) muy bien este impulso televisivo que ha tenido y se ha convertido en un rostro habitual de varios programas de la cadena en los que no ha eludido ninguna cuestión sobre su relación pese a su negativa inicial.

Sin embargo, el aluvión de críticas que ha recibido, incluso por parte de sus compañeros de programa, ha hecho que la joven estalle y, no solo se ha quejado del trato que se le está dando, sino que además ha apuntado directamente contra otro espacio de Mediaset España, Sálvame y su presentador, Jorge Javier Vázquez.

¿Qué ha pasado para que Marta Riesco de este giro de guión?

Acoso y derribo

Según la propia Riesco ha contado a través de su perfil de Instagram, su persona lleva siendo objeto de furibundas críticas por parte del programa de La Fábrica de la Tele y de l conductor del mimso.

Sin pelos en la lengua, la periodista ha confesado ser víctima de una campaña de acoso y derribo contra ella. "Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa 'Sálvame' y por parte de 'La Fábrica de la tele' hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible", relataba en la red social.

"Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie", decía visiblemente molesta.

Además, la colaboradora apunta que "desde aquel día no he podido continuar porque directamente me machacaron" y se preguntaba "¿Cómo es posible que lo que ellos han denunciado sobre la violencia y el acoso, pero qué se está haciendo conmigo? ¿Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo?".