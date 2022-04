Rocío Flores ha tenido que enfrentarse a la que, probablemente, haya sido una de sus mañanas más complicadas en El Programa de Ana Rosa.

Desde que Marta Riesco anunciase en directo que ponía fin a su relación con Antonio David Flores, la familia Flores se ha visto envuelto en una nueva polémica de la que se hablará durante las próximas semanas porque todos quieren saber los entresijos de esta ruptura que la periodista se ha encargado de airear por todos los platós de la cadena.

La situación se ha vuelto tan insostenible que la propia Riesco ha anunciado que necesita tomarse un tiempo para digerir todo lo que le ha pasado en las últimas horas y estar un poco desconectada para poder volver a su trabajo con normalidad.

El otro gran damnificado de esta historia, Antonio David Flores, continua manteniendo su silencio sobre la ruptura pero ha sido su hija, Rocío Flores, la que se ha encargado de contar la última hora sobre el estado anímico de su padre.

¿Cómo se encuentra Antonio David?¿Piensa hablar sobre lo que ha ocurrido?

"Mi padre no está bien, está bloqueado"

Rocío Flores ha vuelto al plató de Ana Rosa y ha desvelado cómo está el ex guardia civil tras el vendaval mediático al que tiene que hacer frente.

Para despejar cualquier incógnita y evitar rumores, la hija del ex colaborador de Sálvame ha confesado que está muy preocupada por su padre. "No veo bien a nadie, él no está bien. No quiere hablar de nada con nadie, está bloqueado", decía visiblemente afectada.

Sobre el motivo por el que no ha llamado a Marta Riesco, Flores asegura que "soy yo la que le digo a Marta que mi padre está bloqueado. Tengo una conversación con ella y le digo que ni siquiera tengo yo acceso a él, está bloqueado y es una situación muy complicada para todos, él no está bien