La grancanaria Marta Peñate ha protagonizado la primera gran bronca de la nueva edición de Supervivientes 2022... Sin haber empezado aún el programa.

Por todos es conocido que todo reality en el que participe la joven será un programa cargado de humor, momentazos y mucha, mucha polémica. Y, en la nueva edición del formato de supervivencia, la grancanaria no se iba a quedar atrás.

No ha comenzado la aventura de forma oficial y Peñate ya se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la nueva edición que empezará este jueves en Telecinco. Antes de tirarse del helicóptero para convertirse en habitantes de los Cayos Cochinos, los concursantes de Supervivientes mantienen unos días de pre-convivencia en los que, habitualmente, suelen surgir los primeros roces propios de la diferencia de las personalidades de los participantes.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que la primera gran bronca de esta edición fuese a ser tan pronto.

Peñate, que se caracteriza por tener un carácter de lo más peculiar y estar siempre envuelta en todo tipo de polémicas, escuchó como una de las participantes se despachaba contra ella sin conocerla.

"Te has quedado a gusto, ¿eh?"

Este hecho no gustó nada a la canaria y, según tuvo la oportunidad, le soltó un sonoro 'zasca' que derivó en un nada agradable cruce de palabras entre ella y Desiré Rodríguez, con la que ya no empieza buen pie su aventura en Honduras.

"Te has quedado a gusto, ¿eh? Desahogada. Te he escuchado todo, las paredes son finas", le dijo la canaria a Rodríguez nada más se vieron las caras. "Creo que no sabía que yo era su vecina. Dijo 'esa Marta que no la soporto, de verdad, me voy a llevar fatal con ella", compartió Marta con sus compañeros.

Sin embargo, Desiré no quiso quedarse callada y le espetó un "podría haber sido peor".