Rocío Carrasco está en una etapa vital marcada por la plenitud y la verdad.

Pese a que muchas personas acusan a la hija de Rocío Jurado de estar librando su propia guerra contra su 'familia mediática', lo cierto es que la colaboradora estrella de Telecinco ha demostrado que todo lo que cuenta lo tiene documentado y este hecho hace que negarle las informaciones a la hija de 'La más grande' sea cada vez más complicado.

Tras mantenerse más de 25 años instalada en el más absoluto de los silencios, Carrasco lleva algo más de un año sacando a la luz cientos y cientos de papeles e informaciones en las que se apoya para contar sus vivencias y sacar a la luz todas las mentiras que se han dicho sobre su figura.

Ahora, en la segunda parte de su serie documental, En el nombre de Rocío, la ex mujer de Antonio David Flores ha querido darle respuesta a todas esas incógnitas que existían acerca del motivo por el que no mantiene relación con el clan Mohedano, su familia directa por parte de madre. Unas respuestas que no han gustado nada a su familia, que intenta (sin éxito alguno) desmontar la versión de Carrasco pese a que la actual mujer de Fidel Albiac difunde más y más documentos con los que afianza aún más su relato.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido de su última intervención en televisión es que, por fin, Rocío Carrasco ha demostrado que su tío, Amador Mohedano, podría haberse apropiado del dinero de la gala 'Rocío, siempre' que le correspondía a su hija Chayo Mohedano.

La factura de la discordia

Según se ha hablado en más de una ocasión en diferentes programas de televisión, siempre ha habido muchas dudas acerca de una factura que tendría que haber cobrado Chayo Mohedano por su participación en la gala 'Rocío, siempre'.

Pese a que siempre se dijo que Chayo había cobrado su parte por su aparición en el mencionado programa, Rocío Carrasco ha revelado que quizás esto no fue así. "Chayo igual se está enterando de que cobró ahora, porque ella dio su cuenta personal al final, su padre quiso que la transferencia se hiciese a la cuenta de su empresa" revelaba la prima de Chayo Mohedano sobre la factura de 3.000 euros que ella tendría que haber percibido.