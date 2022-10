Anabel Pantoja ha pasado uno de los peores fines de semana de su vida tras convertirse en el blanco de furibundas críticas en redes sociales por mostrar su fotografía más natural en su perfil de Instagram y por apostar por la belleza sin filtros.

Es innegable que la que fuera colaboradora de Sálvame se ha convertido en una de las influencers más queridas y destacadas del momento en nuestro país. La sobrina de Isabel Pantoja acumula casi 2 millones de seguidores en Instagram y el secreto de su éxito ha radicado, precisamente, en mostrar sin complejos su día a día saliéndose de los cánones de belleza establecidos por las redes sociales.

Ahora, cuando son incontables las marcas que se rifan la imagen de la creadora de contenidos para que de publicidad de sus contenidos, la ex pareja del grancanario Omar Sánchez se ha visto envuelta en una dolorosa polémica marcada por los insultos y las vejaciones públicas que ha recibido después de haber publicado una foto al natural en el que la ex superviviente apoyaba la naturalidad de la belleza femenina.

"Después hablamos de la salud mental"

Sin entender a qué se debía tal ingente cantidad de odio por colgar una fotografía que no tenía ningún elemento agresivo u ofensivo para nadie, Anabel Pantoja fue víctima de furibundas críticas cuando lo que ella quería conseguir era el efecto contrario.

"Claro, sin maquillaje ahora que te has pinchado toda la cara", "esta ni con dinero es guapa", "vaya cara de cerda tienes, hija", "¿y esos morros de pato?", son algunos de los ofensivos comentarios que ha recibido la influencer.

Unos comentarios a los que ha respondido sin pudor con mucha determinación. "Sí, me he pinchado bótox y un poco de ácido en el labio. Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben de pasar líneas e insultar como se hace. Vamos a acabar mal porque no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios. Después hablamos de la salud mental y protegernos pero, lo triste, es que la mayoría de comentarios vienen de mujeres", zanjaba la joven.