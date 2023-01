Cristina Pedroche ha colgado en su perfil de Instagram una dolorosa y desgarradora publicación en la que confiesa cómo está atravesando este proceso personal en el que se encuentra actualmente y en la que comparte, por primera vez, su primera imagen tras anunciar su embarazo en el muestra su incipiente barriguita.

Hace unas horas se confirmó que la reina de las Campanadas asumirá un nuevo e ilusionante reto profesional como la presentadora del regreso de Password (anteriormente conducido por Luján Argüelles) y la joven vallecana no ha hecho más que recibir furibundos mensajes en las redes sociales por usuarios que no parecen estar de acuerdo con la decisión tomada por Atresmedia.

Sin embargo, en el estado en el que se encuentra la también colaboradora de Zapeando, toda emoción es desbordante para ella y en un extenso texto que ha compartido con sus 3 millones de seguidores ha desvelado que le da miedo la vorágine en la que se ha visto sumida, que se plantea abandonar las redes sociales por su bien y el de su bebé y que no sabe si está preparada para ser el centro de humillaciones cuando su cuerpo comience a cambiar debido a la gestación de su hijo.

"En este momento de mi vida tengo que protegerme"

"Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo" comienza la carta que ha publicado la Pedroche sobre el motivo de su bajo perfil en redes sociales desde que se hizo público su embarazo.

"Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen." dice sobre las críticas que ha recibido tras conocerse el nuevo proyecto del que se pondrá al frente. "Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", confiesa sobre las críticas de las que será víctima cuando vaya avanzando su embarazo.

"Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo" asegura adelantando que en cualquier momento sus redes sociales darán un radical cambio para blindarse ante el acoso virtual.

"Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo, de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé… Pero me da miedo", sentencia.