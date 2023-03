Kiko Hernández ha decidido dar un paso adelante y, por fin, ha hablado abiertamente del tipo de relación que mantiene con el actor Fran Antón. El colaborador de Sálvame lleva meses siendo el centro de varias noticias sobre su posible relación sentimental con el intérprete pero el que fuera concursante de Gran Hermano siempre se ha apresurado a desmentir en más de una ocasión que su trato era únicamente de amistad.

Sin embargo, en los últimos días, el colaborador y el actor han sido pillados disfrutando de unos días de descanso en Nueva York y los rumores sobre una relación de pareja entre ellos han aumentado aún más si cabe. Además, ambos ya fueron fotografiados en más de una ocasión paseando como una pareja más por Melilla.

Ahora, tras su regreso a España, Kiko Hernández se ha sentado con Jorge Javier Vázquez para, por fin, revelar cuál es la verdadera relación que mantiene con Fran Antón.

Felicidad absoluta y duda despejada

"Hoy ya sí creo que estás con él porque en otro momento de tu vida, en un momento en el que se habla de ti con tanta intensidad, lo último que harías sería largarte con Fran Antón porque te pueden pillar en cualquier sitio" decía Jorge Javier a Kiko tras visionar juntos las imágenes de su escapada a la gran manzana.

En ese momento, Kiko rompió con su habitual hermetismo y reveló lo que todo el mundo quería escuchar. "Soy muy pero que muy feliz, no lo era desde hace dos años, cuando ocurrió lo que ocurrió y decidí vivir mi vida. Es una joya porque es un amigo que mucha gente mataría por tener. No le voy a poner nombre a nada. Ahora mismo soy amigo de esta persona. Que el día de mañana surge algo más, puede surgir. Que el día de mañana no surge nada, pues no surge nada. Tengo la vida perfecta" sentenciaba Kiko.