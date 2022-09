La nueva temporada televisiva está a nada de comenzar y, con ella, regresan los rostros más queridos de la pequeña pantalla tras disfrutar de las vacaciones de verano.

Algunos de los programas más destacados de la parrilla están a punto de volver a activar su maquinaria como Got Talent, Pesadilla en el Paraíso o El Hormiguero, que cerrará su primera semana con la visita del artista grancanario Quevedo.

Uno de los espacios que también ha ido gestionando progresivamente la vuelta de sus colaboradores ha sido Sálvame. El formato de corazón y sociedad más exitoso de Telecinco arranca nueva temporada y tendrá como principal reclamo la vuelta de Belén Esteban después de la rotura de tibia y peroné que sufrió hace tres meses y de sus idílicas vacaciones en Tenerife.

Al igual que la de Paracuellos del Jarama, hace unos días hizo lo propio la reina de Fuerteventura, María Patiño, que después de pasar unas semanas en tierras majoreras volvió al trabajo poniéndose al frente de Sálvame, Sálvame Deluxe y Socialité.

Sin embargo, la audiencia no ha pasado por alto que hay uno de los colaboradores estrellas del programa que aún no se ha incorporado a su puesto de trabajo y el paparazzi Diego Arrabal ha desvelado el motivo de la ausencia de esta importante figura para el programa. El protagonista de la noticia es, ni más ni menos, que Kiko Hernández.

Descomunal enfado

Según ha informado Arrabal en su canal de Youtube, hace una semana que Hernández debería haber vuelto a Sálvame, pero la difusión de unas imágenes emitidas por el programa habrían enfadado (y mucho) al colaborador hasta el punto de que este le estaría echando un pulso al programa y habría anunciado su decisión de no volver más.

Después de someterse a un injerto de pelo, el colaborador pasó unos días de descanso en compañía de un amigo y, al parecer, la emisión de estas imágenes provocaron un profundo malestar en el ex gran hermano. Tan fuerte ha sido el cabreo de Kiko que ya no hay ni rastro de esas imágenes que han puesto en jaque la intimidad del tertuliano.

Según Arrabal, Kiko "entra en brote contra la dirección del programa y les echa un pulso. Los productores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, no le hacen caso y Kiko llama a la planta noble de Telecinco para que corten el vídeo y no aparezca más en la web. Todavía no ha ido a su puesto de trabajo", revela el fotógrafo.

Habrá que esperar unos días más para saber si finalmente se trata de un problema real o si queda en un rumor más.