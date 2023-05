Pese a que dijeron que no, y en la última entrevista que concedió Yulen Pereira en el Deluxe aseguró que ya no iba a hablar más de Anabel Pantoja, la madre del esgrimista Arelys Ramos parece que no está en la misma sintonía que su hijo y ha querido aprovechar la ruptura del deportista y la sevillana afincada en Canarias para rajar de lo lindo de la 'influencer'.

Además, Arelys confesó en su entrevista en Supervivientes que tenía una conversación pendiente con la ex pareja de su hijo y que "me gustaría saber qué es lo que ha pasado realmente. Cuando hay una separación hay que preguntar a la otra parte y sacar tu conclusión. No es que yo vaya a arreglar nada, pero la he conocido, ha estado en mi casa, ha comido en mi mesa y creo que puedo hablar con ella". Anabel Pantoja publica un adelanto de su programa hecho en Canarias Sin embargo, a golpe de exclusiva, Arelys Ramos ha hablado largo y tendido para la revista Lecturas y ha concedido una incendiaria entrevista en la que desvela los entresijos de la relación de Yulen Pereira y Anabel Pantoja en la que, además, no deja en buen lugar a la 'influencer' Anabel Pantoja estalla ante el acoso mediático: "Me siento como una absoluta delincuente" Miedo, celos y control desmedido Según ha revelado Arelys Ramos, la historia de amor del deportista y la sevillana era más bien una relación basada en el miedo, la infelicidad, intranquilidad y un sometimiento absoluto. Eso es lo que se desprende de los titulares que ha dado la madre de Pereira a la mencionada revista y en la que la imagen de Anabel Pantoja queda muy dañada. "Mi hijo vuelve a ser el mismo, está tranquilo porque nadie le controla. Estaba cohibido, estaba triste. A Anabel la pierde esa actitud de 'la famosa soy yo y nadie más'" explicaba. "Parecía que yo tenía que mostrar agradecimiento porque mi hijo se hubiese enamorado de una Pantoja. Tenía que gustarme todo, Cantora, Isabel Pantoja... y no. Yulen le tenía miedo" sentenciaba.