Paulina Rubio ha vuelto a hacer de la suyas en un plató de televisión y ha tenido a Sonsoles Ónega al borde del infarto. Después de darse un baño de masas el pasado fin de semana en Gran Canaria, donde actuó como cabeza de cartel del Festival Sundance que se celebró en Maspalomas, la mexicana puso rumbo a la capital española para promocionar en Atresmedia su vuelta al ruedo musical tras el lanzamiento de su nuevo single.

Sin embargo, parece que el huracán mexicano no estaba muy por la labor de facilitarle las cosas al programa de Ónega e hizo esperar tanto tanto tanto al equipo del espacio de las tardes de Antena 3, que la propia Sonsoles tuvo que pensarse en más de una ocasión si cantarle a la intérprete su propio éxito de "y yo sigo aquí, esperándote" porque casi no aparece Paulina. Ni Paulina, ni Paulino, ni Paulinu. Nada.

La periodista estuvo casi todo el programa pendiente de si aparecía o no Rubio y a ella, que es castaña, el rubio se le tuvo que subir de los nervios en varias ocasiones durante el programa porque no supo hasta pocos minutos antes si su invitada estrella iba a concederle la entrevista o no.

Finalmente, como si de la aparición de una virgen se tratase, Paulina Rubio apareció en los pasillos de Atresmedia parapetada tras unas gafas de sol que no se quitó en toda la entrevista y ataviada con un estilismo tejano con el que la mexicana irrumpió en el plató para hablar con Sonsoles.

Sin embargo, la comunicadora no perdió la oportunidad de afearle a la cantante su retraso y ella centró en una cuestión el motivo de su tardanza.

"Nos lo has hecho pasar fatal"

Protagonista por partida triple. Así ha sido el 'show de Pau' que han presenciado los espectadores de Y ahora Sonsoles.

"Les voy a confesar una cosa, porque esto es así: pensé que no venía. Iban pasando los minutos y yo 'me cago en...'. Menos cinco, menos diez, en punto, y cinco y yo preguntaba '¿donde está Paulina?'”, reconoció Ónega cuando microfonaban a la estrella.

Ya sentadas las dos en el sofá en el que realizan las entrevistas, Sonsoles le lanzaba una pulla a la intérprete. "¡Qué estrés me ha hecho pasar! (...) Nos lo ha hecho pasar fatal, como las grandes estrellas. Para qué nos vamos a engañar (...)¡He pasado un programa malísimo, Paulina! ¡Desde las 18:50 esperándote!" decía risueña la periodista mientras Paulina le replicaba que todo fue culpa del "tráfico de Madrid”.