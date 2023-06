Telecinco emite esta noche, a las 22:00 horas, una nueva entrega del 'Deluxe'. En esta ocasión y a solo unos días de la celebración del Orgullo LGTBI, Kiko Hernández se sienta en el programa presentado por María Patiño para hablar de su relación sentimental con Fran Antón.

Hace unos días, después de varios meses de rumores, especialmente durante los últimos días, el colaborador confirmó su relación sentimental con Fran Antón, aclarando que todavía no ha contraído matrimonio con él: "En septiembre quiero casarme contigo".

Previamente ha desvelado su situación sentimental después de que le haya dedicado una bellas palabras de amor al actor y actual pareja: "Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Encontré lo que es el amor de verdad".

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en el mundo, y se llama Fran Antón", dijo un Hernández algo emocionado mientras estaba subido al 'pulpillo' del programa, recibiendo una fuerte ovación por parte del publico antes de continuar: "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo, rodeado de medios y especulaciones".

Hernández también ha desvelado que Antón le ha ayudado a llevar mejor el final de 'Sálvame', programa en el que lleva colaborando desde hace 14 años: "Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él he podido sobrellevar muchísimo mejor que se termina".

"Gracias por regalarme una familia maravillosa. Gracias por querer tanto a mi familia. Me gustaría que esto durase y fuésemos felices toda la vida", dijo Kiko Hernández antes de desvelar la fecha de su boda.