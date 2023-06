"El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre".

Con estas dur´simas palabras, Jorge Javier Vázquez anunció su retiro de la televisión a los pocos de días de anunciarse el adiós de Sálvame. Pasados unos días, Mediaset España comunió la baja médica del catalán y, desde ese entonces, nada se ha sabido del comunicador catalán pero las alarmas sobre el estado de salud del presentador han saltado de forma notoria. En los últimos días, el paparazzi Diego Arrabal aseguró que Jorge Javier está en un delciado momento en lo que a sus alud repsecta y que sus constantes visitas al hospital tienen un motivo pero aseeguró que "si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es" Pero, ¿qué le pasa a Jorge Javier Vázquez? Constantes visitas al médico Pese a que nadie del entorno cercano al catalá ha hecho referencia a cómos e encuentra el presentador, la revista Lecturas sí que ha publicado un reportaje en exclusiva en el que, adelantan, Vázquez "se ha dejado ver acudiendo a un centro médico tan solo tres días después del gran final de 'Sálvame', en el que él fue el gran ausente", reza el citado artículo. Además, la publciació revela que el catalán está completamente desconectado de la televisión y que ni siquiera vio el final de su programa.