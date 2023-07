Telecinco refresca el verano con el estreno de '¡Vaya vacaciones!', el nuevo reality que supone el regreso de Luján Argüelles a Mediaset como presentadora. El formato, que será la gran apuesta del canal para los meses de julio y agosto, llegará en los próximos días al 'prime time' con ocho parejas de famosos como protagonistas.

Makoke y su hijo, Javier Tudela; Aguasantas Vilches y su pareja, Juanjo Peña; Cristina Porta y su amigo, Jorge Pérez; Carmen Nadales y su expareja, Rafa Martínez; la lanzaroteña Luna Zacharías y su hermano, Álex; Isabel Hurtado y su hija, Miriam 'Corregüela'; la pareja de influencers Carmen Pina y Rubén Shan y la grancanaria Marta Peñate y su novio, Tony Spina, son los protagonistas de esta singular aventura desarrollada en República Dominicana.

Como era de esperar, el programa ya se planteaba como un espacio nada relajado a juzgar por la selección de los concursantes pero lo que nadie llegó a pensar era que, en los primeros minutos de concurso, la trifulca y los encontronazos iban a estar tan presentes.

Si bien es cierto que algunos perfiles ya se sobreentendían como los más convulsos, la primera en protagonizar un sonado encontronazo ha sido la grancanaria Marta Peñate junto a Carmen Nadales.

Gresca a la vista

Tan clara como suele ser habitual, Peñate le reconoció a Nadales que no es de su agrado y que su convivencia juntas iba a ser una fiesta de problemas constantes.

"Lo que he visto de ti no me ha gustado, igual que de él no tengo nada malo que decir. No me ha gustado, pero nada. No me gustó su primer reality ni el último al que fuiste. A lo mejor me equivoco y es una sensación, pero me pareces como soberbia, prepotente", le confesaba la canaria.

A esta cuestión, Nadales le respondión con cierto pasotismo y apuntó que "la actitud de Marta me ha parecido intentar menospreciarme y desestabilizadme. Me da igual porque he venido a disfrutar" cerró.