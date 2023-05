Marta Peñate, exconcursante del reality show "La isla de las tentaciones", hizo saltar las alarmas recientemente debido a un problema de salud. La televisiva fue ingresada de urgencia en un hospital después de sufrir una complicación médica tras someterse a una conización cervical, una intervención quirúrgica para extraer células alteradas del cuello del útero de la paciente. Peñate sufrió una hemorragia "enorme", lo que la obligó a recibir atención hospitalaria.

La exconcursante de televisión tranquilizó a sus seguidores mediante sus redes sociales, asegurando que se encuentra bien después de reposar unos días. También confirmó su regreso televisivo, ya que estará presente en el debate de Supervivientes, Tierra de nadie.

Reacción de Patricia Pérez

La noticia del ingreso de Marta Peñate también tuvo una reacción inesperada por parte de Patricia Pérez, la pareja de Lester y ex de Peñate. A pesar de sus diferencias en el pasado, Pérez aprovechó esta circunstancia médica para enviar un mensaje de ánimo a su enemiga después de conocer que la operación se debió a su deseo de quedarse embarazada.

Por cierto, no sabéis qué contenta estoy…

Hoy: YA ME PUEDO REINCORPORAR.

Así que esta noche estaré en TIERRA DE NADIE. ♥️ — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) May 2, 2023

"Me ha dejado muy tocada porque todo lo relacionado con el embarazo a mí me afecta mucho. No creo que Marta sea una mala persona, al final fue una persona muy importante para mí actual marido y espero que se encuentre mejor, que esté tranquila y que se recupere", fueron las palabras de Pérez.

A pesar de las diferencias pasadas entre Peñate y Pérez, la situación de salud de la exconcursante ha generado un mensaje de ánimo y unión entre ambas. Esperamos que Marta Peñate se recupere pronto y pueda seguir adelante con sus proyectos y sueños.

"Me dan ganas de tirar la toalla"

Hace unas semanas, la grancanaria ha abordado en su canal de Mtmad un tema que le ha generado bastante incomodidad en los últimos días: el hate. La exconcursante de Supervivientes ha compartido con sus seguidores algunos mensajes crueles que ha recibido recientemente, entre ellos, uno que le ha afectado mucho por su situación personal: la dificultad que tiene para ser madre de manera natural.

Peñate ha comentado la relación de Ginés Correguela con sus familiares en la actual edición del reality show, y a pesar de que reconoce que el trato que le ha dado a su mujer ha sido "horroroso", ha opinado que si la hija del concursante ha decidido defenderlo en plató es porque en algún momento habrá tenido un buen trato con ella.

Sin embargo, esta opinión personal ha desencadenado mensajes muy crueles dirigidos a la influencer, que se ha sentido muy afectada por ellos. Uno de los mensajes decía: "La naturaleza es sabia y por eso no te dan un hijo. La naturaleza no quiere dar hijos a personas como tú".

Marta ha asegurado que estos comentarios le han dejado hecha polvo y que muchas veces le dan ganas de tirar la toalla. También ha confesado que a veces se echa para atrás a la hora de contar su vida porque siente que siempre será criticada y juzgada.

Además, ha denunciado el problema del hate en las redes sociales y ha mostrado cómo este tipo de comentarios pueden afectar a la salud mental de las personas. Además, ha dejado claro que, aunque le cueste, seguirá compartiendo su vida con sus seguidores para poder luchar contra la negatividad que a menudo se encuentra en las redes.