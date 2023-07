La venganza es un plató que se sirve frio. Esto es lo que debe pensar Baldomero Toscano, director de programas de entretenimiento de Mediaset durante 14 años, que fue despedido esta temporada, en los primeros pasos de la nueva etapa de la compañía.

Ahora, varios meses después de su salida, el antiguo ejecutivo ha cargado duramente contra la que fuera su empresa, señalando los bajos datos de audiencia de Telecinco. "La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. No es que me alegre pero la verdad es que 'Me resbala'", dice jugando con el título del programa que presenta Lara Álvarez.

No obstante, Toscano olvida que la debacle de la cadena se remonta hace más de un año y medio, cuando él todavía estaba trabajando en ella y que ahora costará tiempo remontar.

En sus declaraciones, el exdirectivo se recrea en el mal momento que atraviesa Mediaset y ataca a su capital humano y artístico, una gran parte del cual puso él en marcha: "No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman".

Por último, Baldo Toscano lanza una grave especulación con el objetivo de desestabilizar: "Les va a costar enmendar tanto error. O igual no es un error, sino una estrategia para entrar en pérdidas y hacer un ERE".