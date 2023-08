Anabel Pantoja ha sacado su versión menos amable en las redes sociales por una cuestón de lo más desagradable. La 'Pantojita de Canarias' vive alejada de las polémicas desde que se propuso darle orden a su vida pero ser un personaje tan conocido hace que siempre esté en el disparadero y que sea motivo de conversación ya sea por su vida amorosa o por sus, ahora más que nunca, sonados desencuentros con su ex marido, el grancanario Omar Sánchez.

Si bien es cierto que hace unas semanas, la celebración del cumpleaños de ambos generó una gran polémica tras filtrarse que la sevillana afincada en Canarias llamó hecha una furia al de Pozo Izquierdo para reprocharle que llevara a cabo la fiesta el mismo día que ella, ahora el motivo por el que Anabel Pantoja vuelve a ser noticia es muy distinto.

De hecho, la situación en la que se ha visto inmersa la joven ha alcanzado unos tintes tan graves que ha utilizado su perfil oficial de Instagram, donde reúne a casi 2 millones de fieles, para disparado sin piedad contra un objetivo directo.

"Al final todo cae"

Muy enfadada y harta de lo que tiene que leer en su cuenta diariamente, Anabel Pantoja ha publicado una gran cantidad de mensajes en la que una usuaria canaria no para de humillarla por su cuerpo y de proferirle una ingente cantidad de insultos.

La hispalense, cansada de ser siempre objeto de críticas, ha colgado una publicación en Instagram donde hace un llamamiento para frenar el acoso en las redes sociales. "Al final todo cae, vuelve y se aprende. Agradece siempre lo bueno que tienes a tu alrededor y no mires tanto al de enfrente, preocúpate de TU VIDA, y deja de aparentar lo que no eres y no te escondas detrás de alguien o de algo" reza el texto escrito por Anabel.

"Al final la vida solo es 3 días y 2 la pasas mirando esa vida que no es tuya y que envidias estar en ella. No al acoso en las redes" sentencia la 'influencer'.