La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Desde que se ha hecho pública la muerte de la malagueña, una incesante oleada de comentarios y recuerdos sobre la presentradora han inundado a los medios de comunicación nacionales. Pero, por sorpresa, su nieta Alejandra Rubio ha publicado una estremecedora y emocionantísima carta en el blog que tiene en el periódico ABC, a través de la cual ha hecho un precioso homenaje a su abuela y se ha despedido de ella de forma pública.

"Todos los sueños que cumpla son para ti"

Alejandra Rubio ha querido mostrar la faceta más personal de la comunicadora con una preciosa carta en la que desvela la cara más bonita y especial de la malagueña.

"Querida Abu: Esta carta es para ti, para decirte una vez más si cabe lo mucho que te quiero y lo agradecida que estoy de haber compartido tanto tiempo contigo" empieza la hija de Terelu Campos. "Gracias por estar siempre, por estar a mi lado mientras me veías crecer y gracias por enseñarme gran parte de lo que sé de la vida (...) Gracias por montarme los mejores cumpleaños de mi vida en tu piscina, donde disfrutaba tanto con mis amigos y es que para que nos vamos a engañar, nunca he tenido una abuela al uso, he tenido una abuela moderna, luchadora y adelantada a sus tiempos en todos los sentidos y eso me ha hecho sentir la mujer más orgullosa" reza la misiva.

"Gracias por el legado que nos has dejado, por no haber parado de trabajar ni un segundo para darnos la mejor vida posible (...) Gracias por mantener a la familia unida, por escuchar nuestros problemas, por ser la mejor consejera, por ayudarnos en cualquier situación y gracias por darme un sitio en tu casa cuando pasaba malos momentos", prosigue la nieta de Maria Teresa Campos.

"Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero sobre todo gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti. Buen viaje, te quiero con todo mi corazón", cierra.