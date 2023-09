María Teresa Campos ha sido ingresada esta misma mañana en un hospital de Madrid en estado muy grave, según avanza el programa de Telecinco 'Fiesta de verano'.

La malagueña, de 82 años de edad, vive apartada del foco mediático desde que se conoció que su estado de salud iba siendo cada vez más y más delicado.

Desde hace unos meses, varias son las veces que han saltado todas las alarmas en torno a la salud de la veterana comunicadora e incluso mantuvo a todo el país en vio cuando fue ingresada por sorpresa pese a que todo quedó en un susto.

Sobre la salud de la presentadora de programas tan reconocidos como Día a Día o Qué tiempo tan feliz han trascendido contados y muy medidos detalles para preservar la intimidad de la querida comunicadora malagueña y, además, fueron las propias hijas de una de las grandes damas de la televisión nacional, Terelu Campos y Carmen Borrego, las que comunicaron a los medios su decisión de no comentar absolutamente nada sobre la salud de la presentadora debido al punto en el que se encontraba.

Dura y complicada enfermedad

Pese a que por el momento nadie del círculo directo a María Teresa Campos ha hablado de esta última hora que versa sobre la salud de la comunicadora, su hija Carmen Borrego ya habló de la enfermedad que ha ido apagando a su madre.

"Está siendo un año muy duro, más por mi madre que por mi hijo. Ya que lo de mi hijo tarde o temprano tendrá una solución pero lo de mi madre desgraciadamente ya es difícil. Tenemos que hablar con naturalidad" empezaba diciendo visiblemente emocionada Carmen Borrego en el ya extinto Sálvame.

"Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca pero ahora mismo la tenemos y nos conoce y esto es... Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado" desvelaba Borrego mientras el resto de colaboradores del programa contenían las lágrimas.

"Todo el mundo sabe que mi madre no está bien y habrá un momento en la que ya no nos reconozca. Solo pedimos que la dejen descansar y dejen de seguirla, tenemos que hablar con naturalidad (...) No se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones" compartía apuntando a una enfermedad como el alzheimer o la demencia como las dos posibles dolencias que padecería María Teresa Campos.