Beatriz Pérez-Aranda volvió a protagonizar un llamativo momento en su labor al frente de los informativos del Canal 24 horas. La periodista dejó este viernes sin palabras a su compañero Lluís Guilera por una confesión que le hizo después de que le preguntase si le gustaba Kylie Minogue, de actualidad por el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

"Me encanta, pero aparte yo conozco a Kylie Minogue", aseguró la periodista de la cadena pública, originando una repregunta de Guilera para que diese más datos de esta sorprendente revelación. "Hemos estado mucho tiempo charlando cuando estaba con (Andrés) Velencoso".

Después de escuchar su explicación, Lluís Guilera se quedó tan sorprendido que no supo cómo seguir el informativo del Canal 24 horas, pidiéndole expresamente que continuase con el bloque informativo. "Eso te pasa por preguntar", le dijo Beatriz Pérez-Aranda a su compañero antes de retomar.

La revelación de la amistad entre Beatriz Pérez-Aranda y Kylie Minogue le dio juego a Lluís Guilera para hacerle otra broma a su compañera en mitad del informativo del canal temático de TVE cuando hablaban de la nueva música de Mikel Erentxun: "Que lo conoces".

Una mañana con Beatriz Pérez-Aranda (Parte 1) pic.twitter.com/Yr4rowayQl — Lluís Guilera (@lluis_guilera) 22 de septiembre de 2023

"No. A lo mejor lo he visto por un pasillo de TVE, pero personalmente no. Lo que sí sé es que lanza nuevo disco", comentó entre risas la periodista de la cadena pública.