Ana Obregón se ha convertido en una de las mujeres más criticadas de las últimas horas tras mostrar su disconformidad y enfado en su cuenta de Instagram tras la manifestación que ha organizado el Partido Popular por la amnistía.

Miles de personas se congregaron en la Puerta del Sol para clamar contra el pacto del PSOE con Junts y muchos son los famosos y rostros conocidos que han compartido imágenes de la manifestación en sus redes sociales pero. en esta ocasión, la actriz ha sido una de las personas que más duramente ha criticado a Pedro Sánchez tras la concentración contra su figura.

De hecho, la intérprete ha sido de lo más vehemente en su crítica contra el presidente y le ha hecho una clarísima petición en nombre del país.

"Yo no me voy a callar"

En un contundente mensaje de Instagram, la bióloga ha escrito un texto con el que se revuelve contra Sánchez.

"España no te quiere, ni siquiera los verdaderos socialistas, podías aprender de Felipe González", empieza escribiendo en su story de Instagram. "Aunque muchos famosos callen, yo no me voy a callar. Si no tuvieras miedo, elecciones ya! Mi España no se vende!", sentencia.