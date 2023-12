José Luis Gil continúa recuperándose del ictus isquémico que sufrió en el hemisferio izquierdo de su cerebro en noviembre de 2021. Su hija, Irene Gil, ha ido actualizando el estado de salud en el que se encuentra el actor de 'La que se avecina' a través de un post que colgó en sus redes sociales hace unos meses.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", empezó escribiendo en su día la hija del intérprete en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, mucho son los seguidores del actor los que esperan como agua de mayo una noticia esperanzadora sobre la vuelta al trabajo del actor y, en esta ocasión, ha vuelto a ser su hija Irene Gil la que ha hablado con una conocida revista para dar la última hora sobre su padre y las noticias no son nada halagüeñas.

"No va a poder ser"

En una entrevista para con la revista Pronto, una de sus hijas, Irene Gil ha hablado de las secuelas que sufre el conocido intérprete, aún después de tanto tiempo: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos".

Además desveló a la revista como se encuentra ahora mismo el estado del actor. "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle a mejor".