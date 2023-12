A Alessandro Lequio no le gusta que le pregunten por los temas relacionados con la nieta de Ana Obregón, madre del hijo que ambos tuvieron en común (Alex) y abuela de Ana Sandra, que nació por gestación subrogada el pasado mes de marzo en Miami.

La pequeña fue bautizada el pasado domingo en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja (Madrid) y a la ceremonia acudieron sus familiares más cercanos como sus hermanos Amalia, Celia, Juan Antonio, Javier y sus sobrinos Celia y Javier, además de sus amigos más íntimos, como Susana Uribarri y Raúl del Castillo.

Los padrinos de la niña fueron Celia Vega-Penichet, sobrina de la actriz y presentadora, y Giaccomo Ugarelli, muy amigo de Aless Lequio.

Como era de esperar, los reporteros le han preguntado en la calle a Alessandro Lequio sobre su ausencia de ese evento familiar, además de si recibió o no invitación para el mismo y por los apellidos de la pequeña. Donde ha contestado la expareja de Ana Obregón ha sido en el programa Vamos a Ver, de Telecinco, presentados por Joaquín Prat y en el que colabora Alessandro.

Invitación para el bautizo

Alessandro Lequio ha admitido que sí recibió invitación para acudir al bautizo. Fue a través de un mensaje de teléfono de Ana Obregón al que no le respondió. Insistió en que “por respeto a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada” y añadió que el hecho de que no contestara el mensaje de Ana, “no va con segundas”.

Con respecto al hecho de que Ana Sandra lleve los apellidos de Ana Obregón, Lequio ha respondido que ella es la madre legal de la niña y ese es el motivo por el que lleva sus apellidos. Además, ha añadido en contestación a Joaquín Prat que “si mañana tú y yo tenemos hijos nuevos yo no le puedo poner el apellido Prat ni tú Lequio, pero se lo podemos poner cómo nombre, no como apellido".