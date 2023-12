Ana García Obregón ha bautizado este domingo, 17 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, a su hija, Ana Sandra Lequio. La pequeña fue concebida por gestación subrogada en Miami después de que Aless Lequio le confesase a sus padres que uno de sus últimos deseos es tener descendencia.

El lugar que ha elegido la presentadora de televisión para que su hija legal reciba las aguas bautismales es muy simbólico, ya que allí tuvo lugar el funeral de su hijo hace tres años.

Sin embargo, este bautizo ha tenido un sabor algo agridulce porque el padre de Aless Lequio, Alessandro Lequio, finalmente ha declinado asistir a la ceremonia.

Hace unos meses, Lequio ya reafirmó su idea de no querer saber absolutamente nada de su nieta. " Alessandro mantiene una postura delante de las cámaras y otra muy distinta fuera del foco. Además, de momento, no tiene intención de conocer a su nieta" publicaba una conocida revista sobre la percepción del ex marido de Ana Obregón sobre la figura de la pequeña Ana Sandra.

Ahora, Lequio ha roto su silencio y ha confesado por qué ha decidido no acudir a este importante evento del que su nieta el protagonista.

Tajante y claro

Al ser abordado por la calle por los paparazzis, Alessandro Lequio ha respondido a las dudas sobre el por qué no ha ido al bautizo de su nieta. No tengo absolutamente nada que decir", sentenció el padre de Aless Lequio.