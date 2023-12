Cristina Pedroche se convirtió anoche en la última invitada del año de 'El Hormiguero'. La presentadora, que como ya es tradición presentará las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote, acudió al programa de Pablo Motos para avanzar algunas pistas sobre el vestido que lucirá en Nochevieja. Además, durante la entrevista, habló emocionada sobre "uno de los mejores momentos" de su vida: el nacimiento de su hija Laia.

La nochevieja está cada vez más cerca y con ella crece la expectación por el vestido que lucirá Cristina Pedroche en la noche más mágica del año. Como cada año, la presentadora lucirá una espectacular a la par que comentada fantasía cuyo secreto se desvelará en la noche del 31 de diciembre.

Pero, en su visita a El Hormiguero, Pedroche ha hecho un poderosísimo alegato sobre la maternidad que ha emocionado a la audiencia y también al propio Pablo Motos.

Salvaje y precioso

Cristina Pedroche confesó a Motos que ve "muy a menudo" su parto porque lo grabó para no olvidar nunca ese momento en el que se sintió "tan empoderada y tan fuerte".

"Es un momento salvaje y a la vez, precioso. Había soñado tanto... Conocía todas las fases, de cuánto estaba dilatada. Estaba muy concetrada en la respiración, a día de hoy sigo recurriendo a ella. Entre contracción y contracción, que te dejes ir a un sitio agradable. Yo no hablo de dolor, hablo de intensidad. Cada una que venía me acercaba a conocer a mi hija. Iba a concoer a mi niña ya. Intentas no pensar. Quería apagar el neocortex para dejarme ir y sentir. Si mi cuerpo me pedía estar de pie, tumbada o bailando." reconoce.

Sobre si sintió miedo en algún momento del parto, Cristina aseguró que "un momento en el que me asusté, estaba dilatada de ocho centímetros, y mi cuerpo empezó a empujar. Es tu cuerpo el que decide cuando. Es muy fuerte" recuerda.