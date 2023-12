La nochevieja está cada vez más cerca y con ella crece la expectación por el vestido que lucirá Cristina Pedroche en la noche más mágica del año.

Como cada año, la presentadora lucirá una espectacular a la par que comentada fantasía cuyo secreto se desvelará en la noche del 31 de diciembre. Hasta el momento, son muy pocas las pinceladas que la presentadora y su director creativo, Josie, han ido dando a cuenta gotas para hacer crecer aún más si cabe) la expectación que genera la pieza que cada fin de año luce la madrileña.

Si bien es cierto que el propio Josie adelantó que será "el más comentado de todos los años", ahora ha sido Cristina la encargada de desvelar la primera y casi que definitoria pista de un vestido que, en esta ocasión, tendrá un sentido más especial aún si cabe.

¿Qué es lo que ha desvelado la presentadora sobre su vestido para dar la bievenida al 2024?

Sorpresa tras sorpresa

Hace unos días, Pedroche ya confiró en sus redes sociales que "voy soltando cositas. La gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas" pero ha sido en Zapeando, el programa en el que colabora desde hace ya más de una década, donde Cristina ha contado detalles sobre su próxima propuesta par las Campanadas.

"Llevo un color que no me he puesto nunca, el vestido está ya terminado. Me falta nada, me lo he probado y mi hija lo ha visto. Voy a decir una cosa, a mi hija le llama mucho la atención" y, además, aseguró que "el vestido de estas Campanadas es tan especial que lo mismo sí que os gusta a todos"