'El Hormiguero' recibió la visita de Chanel que acudió al programa para presentar su primer disco 'Agua'. Tras su paso por Eurovisión, la artista se enfocó al máximo en su carrera musical de la que ya ha salido este proyecto.

"Muy contenta de volver aquí con la pedazo de noticia de que ya por fin saqué disco", comentó la invitada al entrar en plató. "Te ha costado más que el tren de Extremadura", bromeó entonces Pablo Motos haciendo referencia al tiempo que ha tardado en sacar a la luz este trabajo. "Las cosas de palacio van despacio", comentó explicando que ha necesitado todo este tiempo para encontrar lo que de verdad quería hacer.

Sin embargo, la intérprete ha querido despeajr todas las dudas sobre si volverá a cantar o no la canción que la encumbró a la fama, 'Slo Mo'.

"Esta canción ya no es mía

Chanel ha hablado de su éxito 'SloMo' y ha reconocido que "es un tema que nació hace dos años y de una manera tan mágica y tan grande, que esta canción ya no es mía, es de la gente, es vuestra" y sobre los problemas que ha tenido con ella ha asegurado que "de momento no me apetece contarlos, pero no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario".