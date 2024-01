'El Hormiguero' arrancó el primer programa del año con Sofía Vergara. La actriz visitó el programa de Pablo Motos por primera vez para presentar 'Griselda', la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero. En la ficción, de seis episodios, da vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70.

Segura de sí misma, la colombiana protagonizó una de las entrevistas más tensas que se recuerdan en la historia del programa porque no paró de propinarle un corte tras otro al presentador, a quien se le vio incómodo en más de una ocasión durante la entrevista.

Tan grande ha sido la magnitud del escándalo, que el propio Pablo Motos ha roto su regla de oro y ha respondido en su programa a la polémica internacional que ha generado su entrevista a Sofía Vergara.

Acuerdo mutuo

La visita de la actriz se convertía en una de las más comentadas por las respuestas y los 'zascas' al presentador pero lo que nadie se esperaba era la repercusión internacional que iba a tener la conversación entre la colombiana y el de Requena.

Harto de especulaciones, Motos ha zanjado la polémica en su programa con una declaración de lo más tajante. "Voy a contarlo todo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: 'Vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vaciándole y él vacilándote a ti. Si pudiéramos hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas, y yo te vacilo...", ha explicado.

"Bajamos aquí e hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, solo hay que ver el programa. El público se ríe", prosigue.

"Hasta aquí, lo que yo puedo decir. Cuando acabó el programa todo el mundo me dijo que era el mejor de la temporada. De lo otro, yo intento no leer nada de lo que dicen de mí, pero por lo visto ha llegado a Argentina la polémica. Siento muchísimo a toda la gente que he enfadado por algo que nunca sucedió. Si vas a hacer un artículo lo suyo es que veas el programa, no que mires redes sociales", dijo dando carpetazo al tema.