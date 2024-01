Jordi Évole regresó este domingo a laSexta con una nueva temporada de 'Lo de Évole'. El protagonista del estreno fue C. Tangana, que mostró su lado más personal en una entrevista donde también se tocaron algunos de sus momentos más polémicos. Uno de ellos fue su participación como invitado en 'OT 2018', cuando dejó a Roberto Leal con la palabra en la boca tras abandonar el escenario nada más finalizar su actuación.

Una escena que, según Évole, no debería haber tenido mayor trascendencia. "Me fui al vídeo y no vi ningún conflicto. ¿Por qué fue tan polémico aquello?", le preguntó el periodista a su invitado, que no dudó en señalar al propio programa: "Yo creo que ellos lo buscaron". "Me habían pedido muchas veces que fuera. Yo dije que hacía la actuación y me iba, porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa", explicó anoche.

Aunque C. Tangana aprovechó el escaparate del formato musical para promocionar su música, en su conversación con Évole reconoció que no está de acuerdo con la esencia del programa: "Yo puedo hacer una participación, que es hacer la música. Hago lo mío y me voy. La canción hablaba de un veneno que llevo dentro, una ambición desmedida. Un programa como 'Operación Triunfo' es una pequeña trampa para ese veneno".

"Para mí la obra no era solo la canción. Era ir a presentar esa canción, con esa letra, en 'Operación Triunfo'. Siendo yo en ese momento un rapero", aseguró el artista: "Una persona que va a un programa que se llama 'Operación Triunfo', que no se llama 'Operación Cante' ni 'Operación Música'... Creo que va sobre el éxito, y no sobre la música o el arte. Eso no quiere decir que luego David Bisbal sea un artista como la copa de un pino".

Évole también le preguntó sobre el vídeo que subió tras su actuación en el por aquel entonces programa de TVE, en el cual parecía que se estaba riendo de lo que había sucedido. "Me reía de que era la primera vez que salía con mi bigotillo a cantar una canción sin autotune, un bolero con un percusionista y con el Niño de Elche", aseguró C. Tangana: "Yo ahí no sabía ni que la polémica estaba".