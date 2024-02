Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en Gran Hermano y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada.

Hace unos días, la joven grancanaria se sometió al último y más importante paso de este camino que ha recorrido en compañía de su pareja, Tony Spina: la transferencia embrionaria con la que intentará quedarse dormida.

Como era de esperar, la joven se ha mantenido alejada de la televisión para que etse tratamiento sea lo más fructífero posible y, ahora, ha reaparecido en el plató de 'GH Dúo' para contar cómo está viviendo este momento crítico de su vida.

"Son días muy complicados para mí"

Visiblemente nerviosa, Marta Peñate abrió su corazón a la audiencia y no pudo evitar romper a llorar cuando Ion Aramendi le preguntó por el punto vital en el que se encuentra.

"El otro día me hice una transferencia, el martes me implanté el embrión en el útero y estoy esperando a que me den una respuesta de si el embrión se ha implantado bien o no (...) Tampoco quiero que me vean así, me siento mal por todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo y pienso quizás que yo no soy un ejemplo”, compartía la joven.

"Me gustaría ser más fuerte para que la gente se haga fuerte, pero es que esto para mí es un sueño que es ser madre, es esperar a ese día a que te digan si eres madre o no lo eres, entonces son días muy complicados para mí”, confesaba Marta mientras el público del plató le aplaudía en señal de apoyo.