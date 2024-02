"Tiene una infección de las vías respiratorias. Por eso estaba más demandante y necesitaba más atención, además de mostrar celos cuando me acercaba a Bosco". Con estas palabras, la doctora y modelo grancanaria Carla Barber le comunicaba al millón de personas que le siguen enredes sociales que su hijo no estaba bien de salud y que, por este motivo, debía ser intervenido para evitar que se pusiera peor.

Además, cuando Barber comunicó la noticia reconoció estar "un poquito acojonada" porque "es una cirugía y dicen que lo pasan mal después, que es muy doloroso".

Tras someterse a esta intervención, fue la madre del pequeño Bastian la que actualizó a sus seguidores sobre cómo se encontraba el pequeño, pero, ahora, diez días después de haber sido operado, Carla Barber ha vuelto a contar cómo está su hijo mayor y sus seguidores se han preocupado mucho tras escucharla.

"No recuerdo una semana tan mala nunca"

Ha sido a través de sus redes donde la doctora grancanaria se ha abierto en canal con su millón de seguidores para actualizarles sobre el estado de salud de su primer vástago.

"Buenos días a todos. 9 días postoperatorio. No recuerdo una semana tan mala nunca. Jamás" decía visiblemente cansada la 'reina del pinchi - pinchi'. "A él le va a servir para tener calidad de vida y de sueño, y a nosotros para intentar olvidar esta semana tan mala, que horror”, cuenta Carla Barber.

Además, Barber no quiso terminar su vídeo sin mandarle un mensaje a todos los padres y madres que tienen que operar a sus hijos. "Me vais escribiendo muchas mamis, preguntando al respecto. Si vais a operar a vuestros bebes o a vuestros niños, solo os puedo decir es que os arméis de paciencia y que tengáis mucho ánimo. Nosotros al final terminamos poniendo algunos medicamentos por supositorio, porque el niño no podía ni tragar y parece que estamos viendo la luz al final del túnel”, cierra.