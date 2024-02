Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en Gran Hermano y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada.

Hace unos días, la joven grancanaria se sometió al último y más importante paso de este camino que ha recorrido en compañía de su pareja, Tony Spina: la transferencia embrionaria con la que intentará quedarse embarazada.

De hecho, la propia Marta confirmó hace unos días que sería el pasado 26 de febrero cuando ella misma descubriera el resultaod de la prueba que desvelería si podría cumplir su sueño de ser madre.

Ahora, la canaria ha compartido el resultado de esta prueba a través de ua carta abierta de Instagram donde ha desvelado que no está embarazada.

"Estoy fuerte para seguir luchando"

Con una fotografía de ella y de su pareja, la comentarista de realities ha contado que no etsá embaraza y que piensa seguir adelante con la gran ilusión de su vida.

"Mi resultado ha sido negativo. No estoy embarazada. Todos sabíamos que había un 50% de posibilidades de que no me cuajara a la primera. Estoy fuerte para seguir luchando" reza el comunicado.

"Gracias a mi fiel compañero de viaje, de vida y de todo, Tony Spina, que ayer fue su cumple y me hubiera gustado decirte ‘estoy embarazada’. No ha sido esta vez, pero será. Eres mi mejor casualidad y la persona que saca lo mejor que hay en mí" cierra la joven.