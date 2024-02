Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en Gran Hermano y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada.

Hace unos días, la joven grancanaria se sometió al último y más importante paso de este camino que ha recorrido en compañía de su pareja, Tony Spina: la transferencia embrionaria con la que intentará quedarse embarazada.

La querida colaboradora de realities ya adelantó cuándo descubrirá, por fin, si su sueño se hace realidad o no pero mientras ha hecho un movimiento con el que ha querido saber, antes de fecha, si está embarazada o no.

Un gesto, fruto de la incertidumbre, que no le ha sentado muy bien y que ela misma ha querido compartir con sus seguidores de redes sociales.

"Tengo pocas esperanzas"

La grancanaria decidió hacerse antes de tiempo una prueba de embarazo con resultado negativo. En ese momento, móvil en mano, la ex concursante de Gran Hermano compartió con sus seguidores sus sentimientos.

"Bueno, si el lunes me dicen que es negativo... que probablemente lo sea... Siento tener pocas esperanzas. Si no es esta, es la siguiente. Tampoco me voy a venir abajo ni me voy a coger una depresión. Lo he pasado mal pero ahora que estoy bien he decidido grabar estas historia para contaros como ha ido todo. Espero que si alguien esta en mi lugar, se lo tome como yo" dijo más relajado.