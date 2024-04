El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores y Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora".

Precisamente hablamos de Paz Herrera y su pasado en el programa. Paz Herrera hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote. Cambios en Pasapalabra tras la sustitución de uno de sus históricos: el programa se ve obligado a reinventarse Ella misma ha querido celebrar el aniversario de esta victoria a través de su cuenta oficial de X (antigua Twitter). "Hoy, 15 de abril, se cumplen ¡10 años! de la grabación del programa de #Pasapalabra en el que gané el bote. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Christian estaba eufórico, dada su pasión por Leonardo da Vinci, porque el 15 de abril es justo el aniversario del nacimiento del genio", escribía. A sus palabras contestaba pro sorpresa otro ganador del bote, que logró la gesta en su primer y único día concursando. "De ganador a ganadora, ¡feliz aniversario, Paz! Yo tuve la suerte y el honor de ganarlo en un solo día de participación, con el gran maestro Constantino Romero (que estaba cubriendo la baja maternal de Silvia Jato y se emocionó ). Noviembre de 2002. Ha llovido". En su momento, Eduardo Crespo logró llevarse 147.000 euros. La baja de Moisés Es una situación insólita en Pasapalabra. En el último Rosco, Moisés y Óscar empataron. Por eso, este programa ha comenzado sin Silla Azul. La sorpresa ha llegado cuando, en el lugar donde debía estar Moisés, los espectadores han visto… ¡a Pablo Díaz! Roberto Leal ha explicado muy bien qué ha ocurrido. El concursante riojano “está indispuesto” y eso provoca que vaya a estar ausente durante un tiempo. “No es nada grave, volverá, se va a recuperar”, ha tranquilizado el presentador. Sin embargo, Pasapalabra tiene que seguir. Por eso, el programa ha buscado a un concursante a la altura como es Pablo. El canario es el inesperado rival provisional de Óscar, que lo primero que ha hecho es desear que Moisés regrese “prontito”. Además, ha señalado que le hace ilusión enfrentarse a Pablo porque esta circunstancia le ha permitido conocerle en persona... Por su parte, el canario también se ha mostrado encantado con este duelo. “Le he seguido, en éste y en otros concursos, y es un referente”, ha asegurado sobre Óscar. Además, Roberto ha aclarado lo que va a pasar con el bote, que tras el empate del pasado programa debía ascender a 1.708.000 euros. “Pero no va a ser así, no sería justo”, ha comentado el presentador. De forma excepcional, el bote de 1.708.000 euros por el que tocaba jugar queda congelado hasta el regreso del riojano. Mientras, el bote por el que los concursantes jugarán es de 100.000 euros.