Sofía Suescun se dio a conocer en el año 2015 a raíz de su participación en 'Gran Hermano 16', alzándose con la victoria y pasando a convertirse en uno de los personajes más reconocidos del universo de Mediaset. Tras participar en otros realities de Telecinco, en 2021 finalizó sus colaboraciones con el grupo de comunicación, a raíz de un supuesto veto que la ha mantenido alejada de los platós y volcada en su faceta como influencer.

Tres años después, Sofía reapareció anoche por sorpresa en Telecinco para enviarle un mensaje de apoyo a su novio, Kiko Jiménez, durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. "¡Hola, mi amor! No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos", empezó diciendo la navarra a través de un vídeo que provocó las lágrimas del concursante.

Además, aprovechó para darle un consejo sobre la 'noria infernal', prueba a la que ella misma se enfrentó en 2018 y que a día de hoy continúa siendo la más memorable del concurso: "Cuando estés subido en esos palos, por Dios te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí, porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas". "¡Mucha suerte, mi vida! Te amo con locura", finalizó.

Unas palabras ante las que Kiko no pudo contener la emoción: "Llevaba esperando este momento mucho tiempo". "Muchas gracias por el detalle. Te amo muchísimo y necesitaba oírte ya. Te amo un montón", respondió el concursante desde la isla.

Con este mensaje, Sofía Suescun regresó por una noche a Telecinco después de tres años de ausencia. En 2022, la hija de Maite Galdeano negó que su desaparición de los platós fuera a consecuencia de un veto. "No quiero hablar de vetos. No me siento vetada, de repente no fui más a los programas de Telecinco y me centré en las redes sociales", aseguró en una entrevista.