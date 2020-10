Epidemia de olvido

Yo no sé si uno es más su memoria o sus olvidos. Quizás más lo segundo, siquiera sea porque todos estamos destinados a ser olvido más tarde o más temprano. El olvido, en su justa medida, es un bálsamo, pero en dosis más altas es síntoma de enfermedad o de estupidez, como la que muestran quienes, desdeñando que el coronavirus sigue ahí, que nada ha cambiado, que no hay ni remedio ni vacuna, viven como si todo hubiese acabado ya, como si no llevásemos medio millón de muertos en el mundo, según cifras estimadas que aumentan tercamente.