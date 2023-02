Alcarràs’, amateur y en catalán

El cine español es el más importante de España, y se trata de averiguar si esta condición ha influido para que una película netamente catalana como Alcarràs no lograra ni una de sus once nominaciones a los Goyas. Las credenciales de la agropelícula de Carla Simón son un triunfo incuestionable en Berlín y haber sido remitida a fracasar en los Oscars, por la misma Academia que el sábado renegaba de su patrocinada. Se insinúa que la política ha jugado un papel en el desdén, lo cual es innegable por la magnitud del mazazo asestado en Sevilla. Sin embargo, se olvida otro factor decisivo, el amateurismo del plantel protagonista. ¿Debían los actores profesionales votar a aficionados que demuestran que su trabajo tan estudioso carece de mérito alguno? Bienvenidos a la traducción a la pantalla del periodismo ciudadano.

As Bestas y Modelo 77 acapararon la mitad de los goyas entregados, pero no tienen la culpa del fracaso de Alcarràs. La cinta de Rodrigo Sorogoyen es una película importante muy superior a las restantes, pero no una gran película y menos un western salvo para quienes piensan que el Lejano Oeste define a toda la cinematografía. La directora del western rodado en Lleida ha evitado con deliberación las consideraciones políticas, pero no corren buenos tiempos para exportar cultura catalana. El viento ha cambiado desde que Pa negre, otro western íntegramente en catalán, acaparara en 2011 nueve galardones sobre catorce nominaciones.

Alcarràs pagó indiciariamente en los Goyas su condición de amateur y catalana, por este orden. Tres de sus nominaciones correspondían a su reparto no profesional, que por supuesto se quedaron sin recompensa. El riesgo de la invasión de los actores informales no impidió la rendición de la audiencia a la antivacuna Juliette Binoche. Uno de los últimos trabajos de la actriz francesa, En un muelle de Normandía, es un western protagonizada por auténticas mujeres de la limpieza auténticas. Ahora bien, con una estrella al frente para llevarse el mérito, todavía hay clases artísticas.