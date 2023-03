Después de leer su correo de hotmail, automáticamente se le ofrece a Nopólemo una página de noticias de MSN. Nopólemo no elige ver noticias después de consultar su correo, pero se las ponen delante sí o sí. Y no sólo no elige ver noticias sino que tampoco escoge las que se le ofrecen, porque de ser por él, escogería otras. Además de no elegir ver noticias y de no escoger las que se le ofrecen, tampoco es él quien decide sus fuentes, algunas de muy endeble ética periodística. Todo ello molesta muchísimo a Nopólemo, entre otras cosas porque a veces sucumbe al hipnotismo de la pantalla y sin querer pincha en insulsos titulares para terminar embebido leyendo sobre asuntos de poco o nulo interés cuando no de sesgo tendencioso y vituperable.

Para comprobar una vez más lo que ya sabe, que las noticias de MSN (y de otras plataformas como Google o Yahoo) contienen inmensas cantidades de basura mediática, Nopólemo entra en su correo y, tras consultarlo, sale y espera a ver con qué batería de temas que no ha elegido lo bombardean. Algunos titulares son neutros: «Pilar Llop: la reforma debe ser rigurosa», «EEUU derriba el tercer objeto volador no identificado en tres días», «Miles de personas desbordan las calles de Madrid para defender la sanidad pública»; otros difunden repugnantes opiniones de políticos de mala reputación: «Berlusconi promete un bus de prostitutas a su equipo de fútbol», «Berlusconi culpa a Ucrania de la guerra»; otros son frívolos, de poca sustancia: «Lleva desde 2015 sin ducharse y esto es lo que ha aprendido»; otros, también frívolos y de entretenimiento simplón, cuando tratan de moda y actos sociales adoptan sin tapujos un sesgo desagradablemente machista: «Revuelo con Sara por aparecer sin maquillar en la alfombra azul de los Goya», «No jadees cuando veas a fulanita de tal…» o «Contén la respiración al ver a la hija de menganito de cual…». Hay mucha intoxicación pedagógica y fomento de ideologías belicistas, racistas, negacionistas, machistas, alarmistas, apocalípticas, conspiranoicas y armamentísticas agazapadas en esos titulares no escogidos y en esas noticias espectaculares que Nopólemo no ha pedido ver y que, como a él, imponen a todo el mundo las grandes plataformas de internet, Google, Yahoo, MSN, Facebook. Dibujan sin el permiso de nadie y con grueso cincel virtual un mundo de desconfianza, violencia, angustia, miedo e insolidaridad, un mundo donde la competencia es omnipresente y no hay lugar para la colaboración y, al dibujarlo así, titulares y noticias derruyen los cimientos sentimentales y conceptuales de la cohesión social. Cipión ya señalaba con clarividencia cervantina que el recelo entre individuos y la escasa fiabilidad de las instituciones del Estado eran incompatibles con el bienestar colectivo. Nopólemo quiere noticias alternativas, inteligentes, y no la porquería que se le da, y como además de ese deseo tiene ganas de pensar en positivo, se pone a imaginar que la próxima vez, cuando salga de su correo, las noticias que leerá serán las que él quiera leer: «Putin se va a vivir a un pueblo ucraniano y a los tres días de estar sin calefacción y sin apenas comida declara el fin de la guerra», «Los sueldos de hombres y mujeres se equiparan», «La ultracorrección política ha desaparecido», «La cirugía estética ha perdido su razón cosmética de ser», «Quedan prohibidos los paraísos fiscales», «El Estado del Bienestar se encuentra en su mejor momento», «Este mes cero casos de violencia de género», «La energía de fósiles ha sido sustituida por las energías limpias», «La población mundial se estabiliza», «La biodiversidad se salva», «Los jóvenes abandonan el reguetón para volver a la música y a la literatura».