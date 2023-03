Drones y Educación

Las formas de educación presentes en nuestra sociedad se volvieron obsoletas cuando empezó el «Boom» de la tecnología, por ende, los sistemas educativos tuvieron que buscar nuevos métodos de enseñanza, más allá de los básicos. Se obligaron a mezclar la tecnología, con todos sus aparatos, junto con las formas de aprendizaje tradicional.

Es aquí donde entran entre muchas otras opciones, los drones, también denominados vehículos no tripulados, que son objetos realmente complejos de controlar si no se posee experiencia, sin embargo, en el área educativa la dificultad se deja de lado. Existen ya varias alternativas de drones adaptado a edades tempranas, que tienen varios sensores para estabilizar, protecciones para los impactos y una gran flexibilidad entre otros aspectos, lo cual permite utilizarlos con niños y personas principiantes con seguridad.

El uso de drones en las escuelas fomenta el desarrollo y la motivación de futuros ingenieros a desempeñarse en el área de la tecnología. En un futuro, los drones no solo servirán para motivar, sino que estarán dentro de las aulas de clase como un elemento esencial para los estudiantes. Ya son muchos los centros y asociaciones que integraron esta herramienta de trabajo en las aulas debido a las ventajas que presenta. Una de las más relevantes que aportan los drones en la enseñanza es el aumento de la motivación de niños y niñas debido a que lo ven como un juego y no como un aprendizaje. Utilizarlos en gamificación hace que ellos y ellas obtengan un aprendizaje extra y adquieran habilidades que no obtendrían de otro modo, ya que no sólo se trata del montaje sino también del pilotaje o la programación.

Además de la motivación, tiene muchos efectos positivos en la motricidad de los chicos y chicas. Utilizar un dron ayuda a que desarrollen mejor sus capacidades motoras y de coordinación óculo-manual, dado que tienen que controlar al dron sin mirar lo que hacen con los mandos. Este proceso es muy importante fomentarlo dado que en las edades comprendidas entre los 5 y los 9 años es cuando los niños adquieren las habilidades de desarrollo motriz más importantes, por lo que el ejercicio de estas técnicas les aportará una evolución a ese nivel más rápida y completa.

Hasta ahora parece que los drones solo se pueden aplicar a la educación por la rama de la tecnología, pero no es así, con los drones se pueden adquirir puntos de vista distintos de otras materias. Por ejemplo, en historia del arte pueden ver esculturas o edificaciones desde el aire, lo que les aportará mucha más información que un dibujo, pudiendo percibir pequeños detalles. También tiene su relación con la física, pues es importante conocer y prever el movimiento del dron, en una corriente de aire o en caída libre, calcular las velocidades, los movimientos o el transporte de materiales. Incluso pueden aprender reacciones químicas como las que se producen en las baterías de los drones o comprobar cómo desde el aire la geografía de su zona se ve y se entiende de otro modo. La clave está en ser creativo/a a la hora de buscarle una aplicación lógica en las distintas materias.

Aunque el dron se ha desarrollado principalmente desde un punto de vista más profesional y sean las personas adultas las que más se están formando en este mundo ahora mismo, las salidas profesionales del futuro serán adquiridas por los jóvenes del presente, por lo que una apuesta a tiempo sobre las habilidades de los drones en educación es fundamental.

