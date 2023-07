Me encanta escuchar la mentira cuando ya sé la verdad

Según la RAE, son sinónimos de mentir la ristra de definiciones siguiente: embuste, mendacidad, falacia, falsedad, bola, trola, cuento, engaño, enredo, falsificación, ficción, patraña, calumnia y cuantas de forma coloquial quieran ustedes añadir.

Sin embargo, por el contrario, ¿que se entiende por verdad? : evidencia, sinceridad, exactitud, veracidad, confirmación, certeza, efectividad, franqueza, perogrullada, afirmación, realidad, justificación, autenticidad, aseveración.

Por lo dicho me atrevo a decir que, fundamentalmente en política, la verdad está más bien relacionada con exactitud y, si me apuran con perogrullada. Veamos pues, cuando se acusa de mentir, repito, básicamente a políticos, habría que diferenciar a quien al referirse a un hecho del pasado y no se ajusta a lo acontecido, lo calificaríamos como desconocimiento o, si me apuran, falta de rigor. Por el contrario, podríamos calificar de mentir con mayúsculas a los que prometen una cosa y con posterioridad no cumplen lo prometido, básicamente porque hasta que no transcurra el tiempo difícilmente pude ser corroborado.

Todo el ruido que se ha creado tratando de embarrar unas elecciones que, además, en España tienen un sistema garantista que difícilmente tienen parangón.

Una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso. Como dijo John F. Kennedy «perdona a tus adversarios políticos pero nunca te olvides de sus nombres» porque, como dice el refranero español, el que hace un cesto hace ciento. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se termina descubriendo y, al mismo tiempo la verdad se termina muriendo... para siempre. La verdad de una persona es sinónimo de honradez, es una cualidad atesorada que se debe valorar mucho. Decía Warren Buffet que: «La honestidad es un regalo demasiado caro, es por ello que no la debes esperar de personas baratas». Y añado, la mayoría de las veces mal pagadas.