En manos de los canarios el Gobierno de España

En los caladeros políticos de Canarias se había hablado en alguna ocasión de que los diputados socialistas canarios en Madrid estaban molestos por la decisión de Sánchez de entregar el Sáhara a Marruecos. Esto se intentó sofocar nombrando a un ministro canario para que no se siguiera hablando de esto. Lo mismo pasó con Elma Saiz, de EH- Bildu.

El señor Sánchez tiene la habilidad de tapar agujeros mediante prebendas que modifican la visión de las cosas para que se hable de otro asunto.

Lo cierto es que Canarias sigue bajo la influencia de las mafias, en cuanto a la inmigración, tráfico que procede de los países africanos más próximos a nuestra costa y a los cuales no se les busca soluciones. A nadie se le esconde que este gobierno ningunea a Canarias, incumpliendo promesas que ofreció a los palmeros, nos enfrenta con los vecinos del Sáhara, se salta la oportunidad de arreglar, durante la presidencia de UE, el límite de las aguas canarias, que sólo llega a doce millas de la costa de Las Palmas de Gran Canaria a Vecindario en distancia, hacen alarde de conseguir un buen acuerdo con la UE con la inmigración, el resto de los países pagan veinte mil euros por persona y evaden el problema, obligándonos a construir residencias por todas las islas. Lo mejor llegó el martes día doce de diciembre con nuestro ministro canario en la foto publicada por LA PROVINCIA, con la señora ministra María Jesús Montero ofreciendo un aumento en los presupuestos del estado para Canarias de 239 millones de euros, siempre que sean para pagar deudas al Estado, con los problemas que tenemos en nuestra tierra, que se lo cuenten a los catalanes a los que les han perdonado la deuda al Estado de quince mil millones de euros.

Estamos en una situación de la que creo que no somos conscientes, lo seis diputados en Madrid del partido socialista de Canarias, todos sabemos que pueden ser decisivos para la gobernabilidad de este país, ya que el partido por el que se presentaron no gobierna, es un conglomerado de partidos que no quieren ser españoles, lo peor de la clase política, que retiran los símbolos de este país.

Los votantes del partido socialista canario y no sanchistas lo hicieron para que defendieran nuestra tierra y además nuestro país, hoy se ha visto que no es así y no solo no se atienden nuestros problemas, que son muchos, sino que se cierra el paso a las reuniones con nuestro vecino marroquí, donde de los canarios no pueden participar. Cómo un parlamentario canario, sea del partido que sea, puede tolerar que a espaldas de su tierra se negocie con un vecino que tiene su ilusión puesta en nuestras islas y en nuestras aguas. Y todo eso sabiendo que tenemos a un presidente capaz de dividir a su país por seguir en el sillón y que lo que dice hoy, lo cambia mañana, así como la ambición del control de todos los órganos del Estado.

Y algunas empresas canarias están invirtiendo fuera de nuestras fronteras, en la Península vemos que está ocurriendo lo mismo, por la inseguridad que da este gobierno y todo esto, para que no vaya a más, está en manos de seis canarios que si quisieran a su tierra, de acuerdo con los fundadores del PSOE, acabarían con esta debacle de mentiras y de tomarnos el pelo.

Ellos saben que han ido a las elecciones con un programa, que desde Madrid se ha incumplido en casi todo y que deben una explicación a sus votantes, y que mejor para los intereses de nuestra tierra que los canarios tomemos una posición de fuerza ante el resto del país, que la mayoría agradecería, y que por una vez, a pesar de la distancia, tengan que contar con nosotros en igualdad de fuerza que los vascos y catalanes. También queremos ser ciudadanos de primera y hoy se da la circunstancia de que lo podremos exigir solo con la fuerza de nuestra tierra. Y además tenemos que darnos prisa porque los navarros ya han dado el primer paso.

Ustedes se imaginan que el partido socialista canario obligue al resto de los españoles a repetir elecciones y que el pueblo decida, eso no se olvida.