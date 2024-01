No faltó el color ni el calor del sol ni el azul del cielo durante las dos jornadas deportivas más esperadas de la temporada. Futbol y baloncesto. En la jornada del sábado ganamos en deportividad y afición en un partido donde no cabía un alma y en el que se pensó en la afición, entregada como siempre al máximo. Se colocaron camisetas en todas las gradas, 32.000 personas entraron y salieron de forma civilizada, un comportamiento ejemplar para un equipo y una organización ejemplar. Sí, felicito a la organización de los dos encuentros a las personas que están pendientes de que todo transcurra en armonía, con ilusión, como pasó en la salida al césped de los niños y niñas, presente y futuro inmediato del futbol canario, tres grupos, tres fotos que estarán a partir de este encuentro en casa de abuelos, padres y tíos de cada uno de ellos aficionados imprescindibles que se llevaron su primer aplauso inolvidable de la afición. Igual ocurrió en el Arena con un Granca excepcional, grande ante un Real Madrid que no se creía lo que estaba sucediendo en el pabellón ( 100-77) . Un fin de semana para recordar incluso para soñar que se repita con más éxito aún. Dos días de enero preciosos, brillantes y cálidos, que se han visto en todo el país y se han vivido con mucho orgullo. Enhorabuena a todos. ¡Amarillo es!.