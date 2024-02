Pisos, piso, casa, casas, edificio, vivienda, viviendas, construcción, se compra, se vende, venta, alquiler, hipoteca, hipotecas / EUROPA PRESS - Archivo

El Consejo de Ministros ha anunciado la aprobación de una línea de avales para facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda destinados a garantizar el 20% de las hipotecas a jóvenes y familias con menores a cargo que, "a pesar de ser solventes y tener ingresos estables, no disponen del ahorro necesario para la adquisición". Las condiciones son que los ingresos individuales no superen los 37.800 euros brutos al año y un límite de patrimonio de 100.000 euros.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, proclamaba que "el objetivo es que ningún español tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda". Y aunque la comparecencia cumplía a rajatabla con la esencia informativa de las 5W (del inglés ‘qué, quién, cuándo, dónde y por qué’), eché en falta un ¿cómo? Tal cual aquella fábula de Esopo en que los ratones viven tranquilos en una gran mansión hasta que el dueño compra un gato. Los ratones, atemorizados por las garras del animal, organizan una asamblea buscando una solución y el más anciano clama: "¡Hay que ponerle un cascabel al gato!". Entre aplausos y vítores, se aprueba por unanimidad hasta que un ratón al fondo levanta la patita: "Esa es una idea brillante, pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?".

¿Cómo? ¿Cómo unos avales para un público tan necesitado como acotado van a resultar en que los ciudadanos destinen un 30% de sus ingresos a eso que llamamos hogar?

Pongamos un ejemplo desde una ratonera que conozco bien: mi preciosa y abandonada en las garras de especuladores, Ibiza, con un ibicenco al que llamaremos Pep. Pep tiene 30 años y gana el salario mínimo –que gracias a estos años de gobierno progresista ha aumentado un 54% hasta los 1.134 euros– y en lugar de mis recelos, al escuchar a la ministra lo que siente es un subidón tal que entra a Idealista. Enseguida comprueba que la casa de alquiler anual más barata ofertada en toda la isla tiene 50 metros y un dormitorio ¡y cuesta 1.100! Es decir, al alcance del 30% de un sueldo, pero de 3.667 euros. No importa, porque Pep, a costa de dormir en la litera de arriba del cuarto compartido con su hermano de 35 habrá ahorrado y tendrá ese pico del 10% que necesitará, además de la hipoteca, para pagar impuestos y gastos –olvidémonos de muebles o reformas–, y hasta se atreve a pasar de la pestaña de ‘alquiler’ a la de ‘venta’.

Se imagina a sí mismo en una casa de nueva construcción, hasta que descubre que la más económica anunciada es "desde 309.000". De subidón, pero no tanto, asume que será de segunda mano. La más barata es una "gran oportunidad" por solo 140.880 euros. 31 metros sin dormitorio, pero, ¿quién piensa en formar familia el día de mañana? Y sin saber muy bien si ese 30% máximo que un "español tendrá que destinar al pago de su vivienda" incluye los 80 euros al mes de comunidad y la hipoteca se le quedará en 340 o 260, se atreve con las calculadoras de préstamos. El siguiente zarpazo de realidad llega al descubrir que el precio de tasación es de 116.345, por lo que además de unos ahorros de 14.088 (el 10% para gastos), tendría que contar con otros 24.535 porque "el préstamo a avalar podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre precio de tasación o compra". Pero, ya lanzado, continúa introduciendo datos hasta que la propia calculadora lo interrumpe con un mensaje: "Con tus ingresos y tus ahorros te puedes permitir una hipoteca de 45.136".Pobre Pep, pobre Pep… Y es que, a pesar del incremento del 54% de salario; a pesar del 5% del último año, el precio de venta de vivienda ha subido de media solo en este mismo período un 8,2%. Un 10,8% en alquiler. Andalucía, Baleares, Canarias y Madrid están en máximos históricos en precio de venta. Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Euskadi, Extremadura, La Rioja y Madrid en máximos históricos en precio de alquiler. Baleares no; solo ha visto incrementados sus precios un 17,6% el último año… Y sin embargo, 6 de cada 10 viviendas vendidas en 2023 se pagaron al contado. ¡Pero no sufran por los sueldos de los banqueros! Los cinco grandes bancos españoles: Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell lograron récord de beneficios: 26.088 millones. Un 26% más que el ejercicio anterior.

Así que por mucho que nos esforcemos en subir salarios –¡y es necesario!– queda demostrado que las garras de los especuladores son siempre más rápidas y feroces. Y que son otras las vías para garantizar que se cumpla el despreciado artículo 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Pero, claro, aunque sepamos nítidamente quién, qué, por qué, cuándo y dónde se encuentra… ¿quién le pone el cascabel al gato?