Emprendimiento gaming en Canarias

Dos niños juegan en un videojuego de fútbol en el Saló del Gaming (SAGA). / GERARD ARTIGAS

Vivimos en un momento en la que gracias a Internet y a las tecnologías digitales se nos abre una puerta al emprendimiento más fácil a lo que podría ser 30 años atrás. El poder de comunicar para cualquier persona del mundo de forma prácticamente gratuita en plataformas como YouTube y las redes sociales, junto a una oferta de herramientas digitales que nos permiten automatizar y simplificar procesos, muchas de ellas ya potenciadas con Inteligencia Artificial, son el aliado perfecto para llevar a cabo tu proyecto.

Sin embargo, en España parece que la cultura del emprendimiento y de la innovación no es algo habitual e incluso se ve hasta raro. Cuando estaba en la Universidad casi nadie tenía proyectos personales ni estaban interesados en desarrollar un proyecto colaborando con alguien, existía una preocupación más por tener el título con expectativas de trabajar por cuenta ajena que por crear un negocio. En mi sector profesional en concreto, la Educación Física, es aún más complicado, porque, aunque se pelean por más competencias, el único trabajo exclusivo para los licenciados y graduado en esta rama será la docencia en secundaria, formación profesional o universidades. Es por ello por lo que el objetivo se reduce al trabajo por cuenta ajena sostenido por el Estado, es decir, realizar oposiciones y conseguir una plaza como funcionario parece el único objetivo al que se opta una vez se finalizan los estudios.

De forma más concreta en Canarias, durante el pasado fin de semana se realizaron las protestas sobre la necesidad de poner límite al turismo, mejorar la oferta de viviendas, no explotar más los espacios naturales y reducir el elevado porcentaje de pobreza y no trabajadores en las islas. Este mensaje se ha visto representado por canarios que viven en diferentes ciudades de España, pero también en ciudades como Londres. Ante esta situación debemos ver el emprendimiento como la base de la creación de empleo y una oportunidad para que Canarias se convierta en el centro de innovación de nuestro país, que por sus características climatológicas y ubicación permite una ventaja a otras oportunidades que no se pueden dar en la península. A pesar de eso, el estar en un archipiélago parece ser un límite para los productos físicos, la importación y la exportación es más compleja, a pesar de la excelente ubicación geográfica a nivel internacional.

Recientemente se llevó a cabo un evento llamado SuperNova por el área de Comercio de Tenerife en el que, invitados como José Elías, Mónica Mendoza y Agoney Melián al que tuve la oportunidad de asistir. En el evento se destacaba las posibilidades de mejora de cualquier proyecto y la necesidad de apoyar al emprendedor en las islas, puesto que la participación de empresas locales y jóvenes emprendedores se juntaron en un mismo lugar con la esperanza de mejorar este sector en las islas. Y aquí me gustaría compartir con ustedes la reflexión de José Elías, en la que utiliza la historia de unos cavernícolas para hacer referencia a la necesidad de salir de la zona de confort (salir de la cueva) debido a una necesidad de mejorar la situación actual de vida (picadura de la serpiente) y llevar a cabo nuestros proyectos (enfrentarnos al peligro de la caza y salir de la comodidad de la cueva).

A partir de aquí podemos pensar en emprender en muchos sectores, pero me gustaría que reflexionáramos un poco sobre las posibilidades del gaming. Un emprendimiento basado en el uso de videojuegos lo veo actualmente con posibilidades, aunque también con dificultades, es decir como cualquier otro sector, pero aquí pretendo simplemente arrojar algunas ideas y reflexiones que puedan ayudar a dar el paso en este mundo. En Canarias conocemos proyectos basados en eventos como son la Tenerife Lan Party o la Tenerife GG. Otros más enfocados en la divulgación y la educación como puede ser Esport Talent Canarias, Las Chicas También Juegan o Esports Lanzarote. Desde el punto de vista competitivo, la Junior Esports a nivel nacional y a nivel local la Liga Hiperdino. También nos encontramos con proyectos basado en marca personal, bien basados en la mejora de rendimiento del usuario, competiciones y el entretenimiento como es el canal de PiniAlex sobre simracing. Algunos streamers y creadores de contenido que nacieron hace unos años, actualmente colaboran con marcas nacionales e internacionales. Desde el desarrollo de videojuegos nos encontramos con el proyecto formativo de Reboot Academy que en un formato bootcamp realiza programas educativos que te enseñan habilidades de programación y diseño en un tiempo récord y con una tasa de empleabilidad del 100%. Singular Factory crea soluciones para empresas y experiencias de interacción laborar y educativa. Con tecnologías inmersivas encontramos a VirtualON en Tenerife y la reciente llegada del gaming inmersivo con el centro Virtual Revolution en Gran Canaria.

En esta línea del gaming y los esports tendríamos que buscar una necesidad del mercado con la que podríamos ayudar a la gente que le gusta este sector o que lo consume, y creo que en este sentido hay líneas sin explotar que en otros países están más avanzadas. Con ello me refiero a plataformas de análisis de datos para gamers, mejora de la salud y del entrenamiento en esports para el rendimiento, educación para profesorado como herramienta de implementación en el aula, desarrollo de contenido específico para la promoción de los espacios naturales y culturales de las islas, o acompañamiento y buen uso para familias.

Estas son sólo alguna de mis ideas que te pueden servir a ti y a mí de inspiración para salir de la cueva y mejorar el emprendimiento en el gaming y en Canarias.