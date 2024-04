Dile adiós a las canas: 3 soluciones para hombres que no quieren teñirse

Las canas son una parte natural del envejecimiento, pero eso no significa que tengas que resignarte a ellas. Si no te gusta la apariencia de las canas, pero no quieres recurrir a tintes tradicionales o métodos invasivos, hay opciones para ti.

En este artículo, te presentamos tres soluciones efectivas para disimular las canas y lucir un aspecto impecable:

1. One-Twist coloración de L'Oréal Men Expert:

L'ORÉAL MEN EXPERT / LP / DLP

Este producto en gel, sin amoniaco, te permite cubrir las canas en solo cinco minutos. Su aplicador en forma de cepillo facilita la aplicación y proporciona una cobertura natural e imperceptible.

Disponible en cinco tonos, dura hasta seis semanas. Precio: 6,70 euros.

2. Sérum RE30 de Phyto:

RE30 de Phyto / LP / DLP

Este sérum repigmenta las canas desde la raíz sin utilizar pigmentos colorantes. Con un 98% de ingredientes naturales, estimula la pigmentación natural del cabello y lo protege de la despigmentación.

Se aplica diariamente sobre el cuero cabelludo húmedo o seco. Precio: 42,88 euros.

3. Champú ControlGX de Just for Men:

ControlGX de Just for Men / LP / DLP