Desde hace cuatro años, Elena Huelva lidia una batalla contra un sarcoma de Ewing. Se trata de un cáncer poco conocido y muy común en niños y adolescentes.

En uno de sus últimos vídeos, compartido a través de las redes sociales y que acumula más de 1,4 millones de visualizaciones, la joven ha relatado su delicado estado de salud.

Huelva, de 20 años, ha explicado en este vídeo, que dura poco más de un minuto y medio y ha sido grabado desde un hospital de Madrid, que “ojalá no hubiese tenido que hacer este video nunca... Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. No hace falta que diga mucho más”.

Sin embargo, aunque las fuerzas flaquean, la influencer sevillana ha dejado claro que “yo ya he ganado”.

Y es que, se ha convertido en todo un símbolo de lucha al visibilizar la enfermedad, de la que fue diagnosticada con 16 años, sin perder la sonrisa y el optimismo.

Y su lema, "mis ganas ganan" es todo un ejemplo.

“Pase lo que pase, sé que mi vida no habrá sido en vano, porque he luchado y he conseguido lo que quiero: visibilizar”.

Sarcoma de Ewing: poco frecuente y antes de los 20 años

El sarcoma de Ewing es un tipo de tumor muy raro, que se produce en los huesos o en el tejido blando que los rodea. Generalmente, la enfermedad suele empezar en los huesos de la pierna y en la pelvis.

Aunque puede ocurrir a cualquier edad, la mayoría de los casos se diagnostican en niños y adolescentes.

Se estima que la mitad de todos los diagnósticos se dan entre los 10 y los 20 años. En España, cada año se diagnostican unos 30 casos en niños menores de 14 años.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) subraya que, a pesar de su rareza, es la quinta causa de cáncer en jóvenes de entre 15 y 19 años.

El pronóstico depende de la extensión del cáncer en el momento del diagnóstico y de la respuesta al tratamiento (radioterapia y quimioterapia, e intervención quirúrgica).

No están claras las causas del sarcoma de Ewing. No obstante, está comprobado que la enfermedad se desarrolla cuando una célula experimenta cambios en su ADN, que afectan más a menudo a un gen denominado EWSR1.

Respecto a los factores de riesgo, además de la edad (más frecuente en niños y personas jóvenes), también es más probable en aquellos con ascendencia europea. Un riesgo mayor que las personas con ascendencia africana o asiática.

La tasa de supervivencia a 5 años (el porcentaje de pacientes que viven al menos 5 años) es del 62%. Ese porcentaje aumenta considerablemente hasta el 82% si el tumor se encuentra localizado. Pero si se ha diseminado, la tasa de supervivencia se sitúa en el 67%.

Síntomas del sarcoma de Ewing

Dolor y sensibilidad en el área afectada.

Dolor en los huesos.

Cansancio.

Fiebre.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Tratamiento del sarcoma de Ewing

Se utilizan cuatro tipos de tratamiento: