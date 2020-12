La convocatoria extraordinaria para la ampliación de las listas de empleo docente en 52 especialidades, abierta por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias el pasado mes de octubre, no reconoce la experiencia profesional ni méritos de los docentes con contrato extraordinario, y fija como único requisito el expediente académico. Así lo afirma un grupo de profesoras del ciclo de Estética de Formación Profesional, que fueron contratadas, algunas desde 2016, mediante una oferta extraordinaria a través del portal web de la administración educativa. Denuncian que se han visto relegadas a puestos inferiores en las citadas listas respecto a "compañeros sin experiencia". "Nos hemos quedado en el limbo porque no se nos reconoce nuestra antigüedad", subrayaron.

Méritos

Las profesoras afectadas han presentado una reclamación en la que solicitan que se incluya en la convocatoria oficial extraordinaria de ampliación de las listas de empleo del pasado octubre, el requisito de experiencia profesional o méritos.

"Algunas de nosotras estamos trabajando con contrato desde hace tres años en la misma especialidad. Accedimos mediante una oferta web de la Consejería, pero desde entonces estamos trabajando y ahora, al apuntarnos en las listas oficiales extraordinarias, no se nos reconoce la antigüedad, el único requisito es el expediente académico", señalan al tiempo que recuerdan que las listas de empleo en Educación no se abrían desde 2010.

Consideran que el trato diferenciado que se produce entre aspirantes con experiencia profesional y aquellos que no disponen de experiencia, como consecuencia de no valorar como mérito la experiencia previa según la convocatoria, vulnera el derecho que garantiza el artículo 23.2 de la Constitución, "ya que, por un lado, la consideración del tiempo de servicios previos como mérito computable obedece a circunstancias que no pueden considerarse irrazonables o arbitrarias y, por otro, coloca en una posición desfavorable a los aspirantes con experiencia si solo se valora el expediente académico".

Por este motivo, el citado grupo docente exige que se reordenen las listas teniendo en cuenta la antigüedad y experiencia profesional, además de que se convoquen oposiciones en su especialidad lo antes posible.